https://ria.ru/20201107/karabakh-1583566814.html

Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах

Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха "интересах скорейшего прекращения огня", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:26

2020-11-07T23:26

2020-11-07T23:30

мевлют чавушоглу

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

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МОСКВА, 7 ноя - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха "интересах скорейшего прекращения огня", сообщил РИА Новости источник в МИД РФРанее источник в МИД Турции сообщил, что министры обсудили тему нагорно-карабахского конфликта.Источник агентства в МИД РФ подтвердил это, отметив, что обсуждение состоялась "в интересах скорейшего прекращения огня в соответствии с Московским заявлением от 10 октября этого года".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

нагорно-карабахская республика

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армения

нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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