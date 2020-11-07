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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201107/karabakh-1583566814.html
Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха "интересах скорейшего прекращения огня", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T23:26
2020-11-07T23:30
мевлют чавушоглу
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
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МОСКВА, 7 ноя - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха "интересах скорейшего прекращения огня", сообщил РИА Новости источник в МИД РФРанее источник в МИД Турции сообщил, что министры обсудили тему нагорно-карабахского конфликта.Источник агентства в МИД РФ подтвердил это, отметив, что обсуждение состоялась "в интересах скорейшего прекращения огня в соответствии с Московским заявлением от 10 октября этого года".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
нагорный карабах
турция
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мевлют чавушоглу, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, нагорный карабах, турция, в мире

Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах

23:26 07.11.2020 (обновлено: 23:30 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции. 13 января 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили тему Нагорного Карабаха "интересах скорейшего прекращения огня", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ
Ранее источник в МИД Турции сообщил, что министры обсудили тему нагорно-карабахского конфликта.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Источник агентства в МИД РФ подтвердил это, отметив, что обсуждение состоялась "в интересах скорейшего прекращения огня в соответствии с Московским заявлением от 10 октября этого года".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияНагорный КарабахТурцияВ мире
 
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