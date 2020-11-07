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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201107/karabakh-1583508298.html
На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
Несколько взрывов артиллерийских боеприпасов прозвучало на окраинах Степанакерта днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:03
2020-11-07T13:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 7 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов артиллерийских боеприпасов прозвучало на окраинах Степанакерта днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Минувшая ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошла без происшествий, но около 1.00 по московскому времени на окраинах были слышны серии взрывов, ситуация повторилась в районе 4.00 мск. Судя по характеру взрывов, можно предположить, что артиллерийский огонь был направлен в сторону Степанакерта, отмечал корреспондент РИА Новости. Утром обстановка в городе также была спокойной.Около 12.00 по московскому времени на окраинах Степанакерта прозвучало несколько взрывов, судя по характерному свисту, можно предположить, что обстрел велся с использованием ствольной артиллерии. После одного из разрывов в городе на некоторое время пропало электроснабжение. На данный момент подача электричества восстановлена, ситуация в городе остается стабильной, передает корреспондент РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201106/karabakh-1583434636.html
https://ria.ru/20201107/karabakh-1583487802.html
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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

На окраинах Степанакерта прогремели взрывы

13:03 07.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецтехника на разборке домов, разрушенных в результате обстрела Степанакерта
Спецтехника на разборке домов, разрушенных в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТЕПАНАКЕРТ, 7 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов артиллерийских боеприпасов прозвучало на окраинах Степанакерта днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Минувшая ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики прошла без происшествий, но около 1.00 по московскому времени на окраинах были слышны серии взрывов, ситуация повторилась в районе 4.00 мск. Судя по характеру взрывов, можно предположить, что артиллерийский огонь был направлен в сторону Степанакерта, отмечал корреспондент РИА Новости. Утром обстановка в городе также была спокойной.
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Около 12.00 по московскому времени на окраинах Степанакерта прозвучало несколько взрывов, судя по характерному свисту, можно предположить, что обстрел велся с использованием ствольной артиллерии. После одного из разрывов в городе на некоторое время пропало электроснабжение. На данный момент подача электричества восстановлена, ситуация в городе остается стабильной, передает корреспондент РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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