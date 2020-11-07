https://ria.ru/20201107/dalay-lama-1583535346.html

Далай-лама призвал сокращать употребление мяса и забой животных

Далай-лама призвал сокращать употребление мяса и забой животных

Далай-лама призвал по возможности сокращать употребление мяса, мясное животноводство и забой животных, признав при этом, что в силу географических и иных... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:30

2020-11-07T17:30

2020-11-07T20:16

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама призвал по возможности сокращать употребление мяса, мясное животноводство и забой животных, признав при этом, что в силу географических и иных условий жизни в разных регионах планеты, включая Россию, все население не сможет стать вегетарианцами.По его словам, человеку лучше употреблять в пищу больше овощей и других продуктов растительного происхождения, а мясных продуктов есть поменьше. "И очень важно, если вы по-прежнему употребляете мясо в пищу, - чтобы другой человек не забивал животное специально для вас", - подчеркнул Далай-лама.Он добавил, что например, на общих кухнях буддийский монастырей и школ в Индии вообще не готовят мясо.Отвечая на вопрос мясопромышленника из Калмыкии о дилемме между следованием буддийскому учению и необходимостью кормить семью, Далай-лама рекомендовал в принципе "как можно меньше заниматься продажей животных на мясо" и стараться "зарабатывать на жизнь не убийством животных". "Если сможете сократить число убиваемых животных, это будет хорошо", - посоветовал буддийский духовный лидер.Кроме того, он уверен, что "большие животноводческие хозяйства очень дурно сказываются на состоянии окружающей среды".В качестве альтернативы мясному производству Далай-лама предложил бизнесменам заняться выращиванием овощей в больших масштабах, а также ячменя. По его словам, ячмень произрастает даже в суровых условиях, а мука из его обжаренных зерен, именуемая тибетцами "цампа", весьма вкусна и питательна и наравне с мясом составляет основу рациона буддистов Тибета.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей - они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти мероприятия в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию - свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484229.html

https://ria.ru/20201106/mantra-1583326394.html

https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), латвия, в мире