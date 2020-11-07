Любимовой предложили учредить премии блогерам
09:13 07.11.2020 (обновлено: 11:31 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос учреждения государственной премии для продвигающих в сети русскую культуру блогеров.
В обращении Петров отмечает, что в последнее время в сети появились российские авторы и авторские коллективы, которые в своих произведениях продвигают русский язык, отечественную драматургию, а также вдыхают новую жизнь в шедевры прошлых веков.
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При этом, по словам Петрова, государство по-прежнему не замечает "сетевых" деятелей культуры, они не получают госпремий, не становятся лауреатами официальных конкурсов. "Складывается впечатление, что официальная система поощрений деятелей искусств "живет" в середине 20 века и отрицает новые пути художественного самовыражения", - считает общественник.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения новой государственной премии, которая будет вручаться исключительно тем авторам, коллективам и отдельным блогерам, которые созидают на просторах виртуальной сети", - говорится в обращении.