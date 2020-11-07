Любимовой предложили учредить премии блогерам

Фейковые миллионеры, накрутка лайков и купленное мнение. Блогеры врут Фейковые миллионеры, путешественники и иллюзия роскошной жизни - как блогеры обманывают нас и как часто это сходит им с рук? Почему в нашей стране бренды боятся блогеров? Есть ли у них собственное мнение или блогеры рекламируют все подряд? Розыгрыши денег, дорогих гаджетов и автомобилей - можно этому верить или это хорошо поставленный "спектакль"?