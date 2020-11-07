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https://ria.ru/20201107/bloger-1583486998.html
Любимовой предложили учредить премии блогерам
Любимовой предложили учредить премии блогерам
Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T09:13
2020-11-07T11:31
культура
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ольга любимова
владимир петров
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос учреждения государственной премии для продвигающих в сети русскую культуру блогеров.В обращении Петров отмечает, что в последнее время в сети появились российские авторы и авторские коллективы, которые в своих произведениях продвигают русский язык, отечественную драматургию, а также вдыхают новую жизнь в шедевры прошлых веков.При этом, по словам Петрова, государство по-прежнему не замечает "сетевых" деятелей культуры, они не получают госпремий, не становятся лауреатами официальных конкурсов. "Складывается впечатление, что официальная система поощрений деятелей искусств "живет" в середине 20 века и отрицает новые пути художественного самовыражения", - считает общественник.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, владимир петров, ленинградская область

Любимовой предложили учредить премии блогерам

09:13 07.11.2020 (обновлено: 11:31 07.11.2020)
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Depositphotos / J_ilina
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть вопрос учреждения государственной премии для продвигающих в сети русскую культуру блогеров.
В обращении Петров отмечает, что в последнее время в сети появились российские авторы и авторские коллективы, которые в своих произведениях продвигают русский язык, отечественную драматургию, а также вдыхают новую жизнь в шедевры прошлых веков.
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При этом, по словам Петрова, государство по-прежнему не замечает "сетевых" деятелей культуры, они не получают госпремий, не становятся лауреатами официальных конкурсов. "Складывается впечатление, что официальная система поощрений деятелей искусств "живет" в середине 20 века и отрицает новые пути художественного самовыражения", - считает общественник.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения новой государственной премии, которая будет вручаться исключительно тем авторам, коллективам и отдельным блогерам, которые созидают на просторах виртуальной сети", - говорится в обращении.
 
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваВладимир ПетровЛенинградская область
 
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