Ереван заявил об уничтожении азербайджанского беспилотника в Карабахе
09:17 07.11.2020 (обновлено: 10:14 07.11.2020)
ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило об уничтожении азербайджанского беспилотника на востоке Нагорного Карабаха.
"Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха сбили примерно в 06:45 (05:45 мск. — Прим. ред.) на восточном направлении передовой линии беспилотный летательный аппарат противника", — написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в Facebook.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики, со своей стороны, заявили, что минувшая ночь прошла относительно спокойно, но Азербайджан продолжал ракетный обстрел города Шуши.
В Баку, в свою очередь, утверждают, что армянские вооруженные силы обстреливали позиции азербайджанских военных и населенные пункты на территории республики. При этом, заявили в Минобороны Азербайджана, подразделения армянского спецназа и разведки понесли серьезные потери и были вынуждены отступить.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.
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