https://ria.ru/20201106/sklad-1583348685.html

Азербайджан заявил о взрыве армянского склада боеприпасов в Карабахе

Азербайджан заявил о взрыве армянского склада боеприпасов в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о взрыве склада боеприпасов ВС Армении вблизи Степанакерта. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:39

2020-11-06T12:39

2020-11-06T12:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

москва

сша

армения

в мире

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БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о взрыве склада боеприпасов ВС Армении вблизи Степанакерта."Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов вблизи Ханкенди (Степанакерта - ред.), вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, москва, сша, армения, в мире