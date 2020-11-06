https://ria.ru/20201106/musor-1583279210.html

Эффект фантика: как чистые улицы обеспечивают Москве процветание

Эффект фантика: как чистые улицы обеспечивают Москве процветание

Мусор на улицах — штука неприятная, но, как правило, он не кажется горожанам масштабной проблемой, а скорее чем-то вроде эстетической составляющей. Но это... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:00

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Мусор на улицах — штука неприятная, но, как правило, он не кажется горожанам масштабной проблемой, а скорее чем-то вроде эстетической составляющей. Но это ошибка: замусоренные улицы способны перевернуть городскую жизнь, разогнать жителей по домам, разорить бизнесменов и даже угробить систему общественного транспорта. Эксперты рассказали РИА Новости, как один фантик может "сломать" город, а регулярная и повсеместная уборка создает пространство, в котором всем живется хорошо.Париж — для туристов, Москва — для людейКрасота европейских столиц вроде Парижа или Рима привораживает туристов со всего мира. Роскошные дворцы и древние руины, всемирно известные торговые улицы — это все, безусловно, способно занять приезжих на несколько дней. Однако те, кто проводит в этих городах чуть больше времени, успевают заметить совсем другую картину: когда панорама незнакомого города, непривычные виды и надписи на иностранном языке перестают ослеплять, в глаза бросаются новые подробности — например, выставленные прямо на тротуаре пакеты с мусором, переполненные урны в туристических местах и их полное отсутствие в жилых кварталах.Разделение на бедные и богатые кварталы остается проблемой для многих европейских городов. Там, где живут влиятельные налогоплательщики, и там, где проходят самые популярные туристические тропы, картинка будет вполне парадной. А вот свернув с них, можно оказаться в новом и отнюдь не прекрасном мире темных грязных переулков, где не то что урн, но зачастую и фонарей нет. В некоторые из таких кварталов даже не рискует приехать полиция.Одним из самых грязных городов Италии считается шумный мегаполис с множеством красивых зданий — Неаполь, рассказывает начальник экологической мастерской ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Иван Галушкин."Многие путешественники прозвали Неаполь "городом грязнуль". Мусор и грязь на улицах — это обычное явление. Начиная с 2007-го город буквально утопал в мусоре. На сегодняшний день властям Неаполя удалось справиться с мусорной проблемой, однако экологическая ситуация в городе не самая благоприятная по сравнению со всей Италией, а переполненные мусорные свалки до сих пор можно встретить в районе железнодорожного вокзала Неаполя (Napoli Centrale) на площади Гарибальди", — отмечает он.По принципу "парадной витрины" убирают многие города Европы. Москва тоже в свое время не избежала этой болезни. Тем не менее с тех пор как в российской столице была налажена система работы всех коммунальных служб, включая уборку улиц, она начала буквально взлетать в разного рода рейтингах популярности у туристов.И если раньше приезжие смотрели на Кремль и Большой театр, то сейчас их интересует весь город. И большинство туристов отмечают чистоту и дружелюбие Москвы — в том числе на ее окраинах. В 2018 году, когда город буквально наводнили гости чемпионата мира по футболу, многие из них останавливались не в роскошных отелях на центральных улицах города, а в недорогих гостиницах за пределами Третьего транспортного кольца или даже в арендованных квартирах во всех жилых районах Москвы. И все они удивлялись тому, что качество уборки и благоустройства улиц в российской столице не зависит от престижности района. Более того, в Москве в принципе отсутствует то, что в европейских городах принято называть неблагополучным или криминальным районом, здесь немыслима ситуация, в которой уборочная техника не заезжает куда-то, потому что там небезопасно.Нельзя не согласиться: златоглавая и белокаменная столица готова носить и следующее звание: "чистая".Теория фантикаРассуждая о взаимосвязи событий, многие любят упоминать "эффект бабочки", то есть грандиозные последствия, которые произошли по причине незначительного, казалось бы, события.Применительно к уборке улиц его можно было бы переименовать в "эффект фантика".Так, один-единственный фантик не превращает улицу в свалку, но дает проходящему мимо человеку повод подумать, что можно бросить и второй (незаметно же). Но если их вовремя не убрать, то вчерашние фантики или другой мусор, лежащий на улице, дает уже новую установку: "здесь это можно", и уже неважно, заметно или нет. Если говорить про влияние окружающей среды на людей, то есть такая вещь как "полевое поведение", объясняет этот эффект социальный психолог Алексей Рощин. Оно открыто известным немецким психологом Куртом Левиным. Полевое поведение — это когда многие наши действия, хотя мы сами этого и не подозреваем, определяются не нашими намерениями, а окружением. Особенно это заметно на примере детей: идет ребенок, увидел мячик — надо пнуть, болтается веревка — надо дернуть. То есть изначально намерения это сделать не было, мотивацию нам создал сам предмет и окружение, указывает эксперт. "Соответственно, замусоренная улица, где все валяется — видно, что там не работают силы порядка, для многих из нас становится созданием стимула, которого у нас не было. Появляется мысль: если все так происходит, то я могу пошалить и дать волю инстинктам, которые я сдерживаю. А сдерживаю потому, что знаю, что за это есть наказание. Но раз тут нет сил, которые поддерживают порядок в плане чистоты, то, возможно, они не поддерживают порядок в прочих отношениях, значит, я могу позволить себе гораздо больше", — объясняет Рощин.Это, кстати, справедливо не только для мусора, но и для граффити. Хотя этот вид уличного самовыражения некоторые считают вандализмом, но у художников есть свой кодекс чести и логика, прекрасно иллюстрирующая "теорию разбитых окон". "Многие считают, что теггеры и граффитисты — обязательно вандалы, которые хотят испортить что-то красивое", — сетует основатель галереи уличного искусства Not Found Gallery и коллекционер граффити Максим Кишкин. Но если присмотреться, то чаще всего они выбирают отбойники, мусорные баки, сломанные лестницы, заброшенные здания — то есть что-то временное или мобильное. Отреставрированные исторические особняки трогают очень редко. "В каком-то смысле теггеров можно назвать санитарами города. Рисуя на заброшенных зданиях или в запущенных переулках, они обращают на них внимание окружающих и дают импульс реставрации или благоустройству", — добавляет он. "Снежный ком" — ликвидацияТаким образом, шаг за шагом в неубранном городе сперва появляются несанкционированные свалки, затем — мелкая уличная преступность, которая, если никто не вмешивается, вырастает и в настоящий криминал. Более того, чем хуже обстановка на улице — даже на начальном этапе, когда проблема выражена "всего лишь" вчерашними фантиками, — люди инстинктивно проводят там меньше времени. А ведь недаром урбанисты всех стран настаивают: чем лучше город вытягивает народ из квартир, тем устойчивее его развитие. Получается, что в городе, где улица "умерла", не развивается бизнес, не осуществляется социальный контроль и не будет, например, работать круглосуточный транспорт. Именно поэтому Москва так серьезно относится к уборке улиц и общественных пространств: это вовсе не эстетическая прихоть, а жизненная необходимость для города, который заботится о благополучии своих гостей и жителей. Масштабы большой московской уборки впечатляют: парк специализированной дорожной техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает 6,5 тысячи единиц машин, которые обслуживают свыше 42 миллионов квадратных метров городских дорог.В летний сезон магистрали и переулки Москвы промывают с помощью поливомоечных машин, прометают с помощью вакуумной спецтехники. Тротуары, парковки и остановки общественного транспорта дважды в сутки очищают от природного и бытового мусора, а в труднодоступных для техники местах уборка осуществляется вручную комплексными бригадами. Кстати, в Москве убирают не только автомобильные трассы и пешеходные зоны, но и главную водную артерию города. По Москве-реке в сезон навигации ходят специальные мусоросборные суда, которые очищают водную гладь от бытового и природного мусора.Деньги любят чистотуБогатство и благополучие предпочитают чистые города, но это правило работает в обе стороны: хорошо убранные улицы привлекают благополучных людей и успешный бизнес, которые, в свою очередь, стараются поддерживать окружающее пространство в безупречном состоянии.Прямое влияние на экономику города со стороны чистоты на улицах проследить сложно, признает заместитель директора по научной работе ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Николай Кикава. Однако, продолжает он, это является насущной потребностью человека — такой же, как вода, электричество и канализация. Поэтому весьма вероятно влияние чистоты как на здоровье жителей, так и на восприятие города гостями и, как следствие, увеличение или уменьшение туристического потока и инвестиционной привлекательности города в целом. И уже на этом уровне возникает взаимосвязь с экономикой, подчеркивает собеседник РИА Новости.Опрятность города является залогом высокого качества жизни, добавляет Галушкин. Приезжие, как правило, сразу обращают внимание на благоустройство и чистоту улиц — это первое впечатление о городе. Если его улицы убраны, они благоустроенные, ухоженные и имеют опрятный вид, придомовые территории озеленены, а в парках и скверах разбиты цветники и клумбы — это создает приятное впечатление у гостей, и они отмечают это как достоинство города.Соответственно, там, где людям приятно находиться, они чаще бывают, замедляют шаг, готовы смотреть по сторонам, присесть в кафе или зайти в симпатичный магазин. Разумеется, владельцы бизнеса не оставляют без внимания такие места и уже по собственной инициативе продолжают следить за порядком: отпугивающий гостей мусор им просто невыгоден. В итоге возникает социальный контроль и запрос на продолжение позитивных изменений: благоустройство, оптимизацию маршрутов общественного транспорта, озеленение и появление новых сервисов.Это одинаково работает как на горожан, так и на туристов, отмечает основатель проектного агентства "Простор" Анна Носова. "Знаковая достопримечательность так или иначе притянет туриста, но по-настоящему экономически эффективные туристические маршруты всегда будут пролегать по наиболее комфортным улицам: чистым, освещенным, благоустроенным, с удобной пешеходной зоной и "активными" первыми этажами зданий", — поясняет она. Да и сами жители города будут прокладывать свой путь между жизненно необходимыми пространствами (дом — работа — магазин) в зависимости от уровня комфорта. То есть мусор на улицах становится одним из важных факторов, влияющих на пешеходные потоки мегаполиса, и ключевым условием развития ретейла и общепита в городе, делает вывод Носова.И это не только оценка одного эксперта. Москва сегодня все чаще занимает топовые места в разных туристических рейтингах и исследованиях по качеству жизни в мегаполисах.

https://realty.ria.ru/20200416/1570061295.html

https://ria.ru/20201021/sobyanin-1580917389.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, франция, германия, италия, москва, рим, лондон, берлин (город), в мире