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Эффект фантика: как чистые улицы обеспечивают Москве процветание
Эффект фантика: как чистые улицы обеспечивают Москве процветание
Мусор на улицах — штука неприятная, но, как правило, он не кажется горожанам масштабной проблемой, а скорее чем-то вроде эстетической составляющей. Но это... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:00
2020-11-06T08:05
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великобритания
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Мусор на улицах — штука неприятная, но, как правило, он не кажется горожанам масштабной проблемой, а скорее чем-то вроде эстетической составляющей. Но это ошибка: замусоренные улицы способны перевернуть городскую жизнь, разогнать жителей по домам, разорить бизнесменов и даже угробить систему общественного транспорта. Эксперты рассказали РИА Новости, как один фантик может "сломать" город, а регулярная и повсеместная уборка создает пространство, в котором всем живется хорошо.Париж — для туристов, Москва — для людейКрасота европейских столиц вроде Парижа или Рима привораживает туристов со всего мира. Роскошные дворцы и древние руины, всемирно известные торговые улицы — это все, безусловно, способно занять приезжих на несколько дней. Однако те, кто проводит в этих городах чуть больше времени, успевают заметить совсем другую картину: когда панорама незнакомого города, непривычные виды и надписи на иностранном языке перестают ослеплять, в глаза бросаются новые подробности — например, выставленные прямо на тротуаре пакеты с мусором, переполненные урны в туристических местах и их полное отсутствие в жилых кварталах.Разделение на бедные и богатые кварталы остается проблемой для многих европейских городов. Там, где живут влиятельные налогоплательщики, и там, где проходят самые популярные туристические тропы, картинка будет вполне парадной. А вот свернув с них, можно оказаться в новом и отнюдь не прекрасном мире темных грязных переулков, где не то что урн, но зачастую и фонарей нет. В некоторые из таких кварталов даже не рискует приехать полиция.Одним из самых грязных городов Италии считается шумный мегаполис с множеством красивых зданий — Неаполь, рассказывает начальник экологической мастерской ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Иван Галушкин."Многие путешественники прозвали Неаполь "городом грязнуль". Мусор и грязь на улицах — это обычное явление. Начиная с 2007-го город буквально утопал в мусоре. На сегодняшний день властям Неаполя удалось справиться с мусорной проблемой, однако экологическая ситуация в городе не самая благоприятная по сравнению со всей Италией, а переполненные мусорные свалки до сих пор можно встретить в районе железнодорожного вокзала Неаполя (Napoli Centrale) на площади Гарибальди", — отмечает он.По принципу "парадной витрины" убирают многие города Европы. Москва тоже в свое время не избежала этой болезни. Тем не менее с тех пор как в российской столице была налажена система работы всех коммунальных служб, включая уборку улиц, она начала буквально взлетать в разного рода рейтингах популярности у туристов.И если раньше приезжие смотрели на Кремль и Большой театр, то сейчас их интересует весь город. И большинство туристов отмечают чистоту и дружелюбие Москвы — в том числе на ее окраинах. В 2018 году, когда город буквально наводнили гости чемпионата мира по футболу, многие из них останавливались не в роскошных отелях на центральных улицах города, а в недорогих гостиницах за пределами Третьего транспортного кольца или даже в арендованных квартирах во всех жилых районах Москвы. И все они удивлялись тому, что качество уборки и благоустройства улиц в российской столице не зависит от престижности района. Более того, в Москве в принципе отсутствует то, что в европейских городах принято называть неблагополучным или криминальным районом, здесь немыслима ситуация, в которой уборочная техника не заезжает куда-то, потому что там небезопасно.Нельзя не согласиться: златоглавая и белокаменная столица готова носить и следующее звание: "чистая".Теория фантикаРассуждая о взаимосвязи событий, многие любят упоминать "эффект бабочки", то есть грандиозные последствия, которые произошли по причине незначительного, казалось бы, события.Применительно к уборке улиц его можно было бы переименовать в "эффект фантика".Так, один-единственный фантик не превращает улицу в свалку, но дает проходящему мимо человеку повод подумать, что можно бросить и второй (незаметно же). Но если их вовремя не убрать, то вчерашние фантики или другой мусор, лежащий на улице, дает уже новую установку: "здесь это можно", и уже неважно, заметно или нет. Если говорить про влияние окружающей среды на людей, то есть такая вещь как "полевое поведение", объясняет этот эффект социальный психолог Алексей Рощин. Оно открыто известным немецким психологом Куртом Левиным. Полевое поведение — это когда многие наши действия, хотя мы сами этого и не подозреваем, определяются не нашими намерениями, а окружением. Особенно это заметно на примере детей: идет ребенок, увидел мячик — надо пнуть, болтается веревка — надо дернуть. То есть изначально намерения это сделать не было, мотивацию нам создал сам предмет и окружение, указывает эксперт. "Соответственно, замусоренная улица, где все валяется — видно, что там не работают силы порядка, для многих из нас становится созданием стимула, которого у нас не было. Появляется мысль: если все так происходит, то я могу пошалить и дать волю инстинктам, которые я сдерживаю. А сдерживаю потому, что знаю, что за это есть наказание. Но раз тут нет сил, которые поддерживают порядок в плане чистоты, то, возможно, они не поддерживают порядок в прочих отношениях, значит, я могу позволить себе гораздо больше", — объясняет Рощин.Это, кстати, справедливо не только для мусора, но и для граффити. Хотя этот вид уличного самовыражения некоторые считают вандализмом, но у художников есть свой кодекс чести и логика, прекрасно иллюстрирующая "теорию разбитых окон". "Многие считают, что теггеры и граффитисты — обязательно вандалы, которые хотят испортить что-то красивое", — сетует основатель галереи уличного искусства Not Found Gallery и коллекционер граффити Максим Кишкин. Но если присмотреться, то чаще всего они выбирают отбойники, мусорные баки, сломанные лестницы, заброшенные здания — то есть что-то временное или мобильное. Отреставрированные исторические особняки трогают очень редко. "В каком-то смысле теггеров можно назвать санитарами города. Рисуя на заброшенных зданиях или в запущенных переулках, они обращают на них внимание окружающих и дают импульс реставрации или благоустройству", — добавляет он. "Снежный ком" — ликвидацияТаким образом, шаг за шагом в неубранном городе сперва появляются несанкционированные свалки, затем — мелкая уличная преступность, которая, если никто не вмешивается, вырастает и в настоящий криминал. Более того, чем хуже обстановка на улице — даже на начальном этапе, когда проблема выражена "всего лишь" вчерашними фантиками, — люди инстинктивно проводят там меньше времени. А ведь недаром урбанисты всех стран настаивают: чем лучше город вытягивает народ из квартир, тем устойчивее его развитие. Получается, что в городе, где улица "умерла", не развивается бизнес, не осуществляется социальный контроль и не будет, например, работать круглосуточный транспорт. Именно поэтому Москва так серьезно относится к уборке улиц и общественных пространств: это вовсе не эстетическая прихоть, а жизненная необходимость для города, который заботится о благополучии своих гостей и жителей. Масштабы большой московской уборки впечатляют: парк специализированной дорожной техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает 6,5 тысячи единиц машин, которые обслуживают свыше 42 миллионов квадратных метров городских дорог.В летний сезон магистрали и переулки Москвы промывают с помощью поливомоечных машин, прометают с помощью вакуумной спецтехники. Тротуары, парковки и остановки общественного транспорта дважды в сутки очищают от природного и бытового мусора, а в труднодоступных для техники местах уборка осуществляется вручную комплексными бригадами. Кстати, в Москве убирают не только автомобильные трассы и пешеходные зоны, но и главную водную артерию города. По Москве-реке в сезон навигации ходят специальные мусоросборные суда, которые очищают водную гладь от бытового и природного мусора.Деньги любят чистотуБогатство и благополучие предпочитают чистые города, но это правило работает в обе стороны: хорошо убранные улицы привлекают благополучных людей и успешный бизнес, которые, в свою очередь, стараются поддерживать окружающее пространство в безупречном состоянии.Прямое влияние на экономику города со стороны чистоты на улицах проследить сложно, признает заместитель директора по научной работе ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Николай Кикава. Однако, продолжает он, это является насущной потребностью человека — такой же, как вода, электричество и канализация. Поэтому весьма вероятно влияние чистоты как на здоровье жителей, так и на восприятие города гостями и, как следствие, увеличение или уменьшение туристического потока и инвестиционной привлекательности города в целом. И уже на этом уровне возникает взаимосвязь с экономикой, подчеркивает собеседник РИА Новости.Опрятность города является залогом высокого качества жизни, добавляет Галушкин. Приезжие, как правило, сразу обращают внимание на благоустройство и чистоту улиц — это первое впечатление о городе. Если его улицы убраны, они благоустроенные, ухоженные и имеют опрятный вид, придомовые территории озеленены, а в парках и скверах разбиты цветники и клумбы — это создает приятное впечатление у гостей, и они отмечают это как достоинство города.Соответственно, там, где людям приятно находиться, они чаще бывают, замедляют шаг, готовы смотреть по сторонам, присесть в кафе или зайти в симпатичный магазин. Разумеется, владельцы бизнеса не оставляют без внимания такие места и уже по собственной инициативе продолжают следить за порядком: отпугивающий гостей мусор им просто невыгоден. В итоге возникает социальный контроль и запрос на продолжение позитивных изменений: благоустройство, оптимизацию маршрутов общественного транспорта, озеленение и появление новых сервисов.Это одинаково работает как на горожан, так и на туристов, отмечает основатель проектного агентства "Простор" Анна Носова. "Знаковая достопримечательность так или иначе притянет туриста, но по-настоящему экономически эффективные туристические маршруты всегда будут пролегать по наиболее комфортным улицам: чистым, освещенным, благоустроенным, с удобной пешеходной зоной и "активными" первыми этажами зданий", — поясняет она. Да и сами жители города будут прокладывать свой путь между жизненно необходимыми пространствами (дом — работа — магазин) в зависимости от уровня комфорта. То есть мусор на улицах становится одним из важных факторов, влияющих на пешеходные потоки мегаполиса, и ключевым условием развития ретейла и общепита в городе, делает вывод Носова.И это не только оценка одного эксперта. Москва сегодня все чаще занимает топовые места в разных туристических рейтингах и исследованиях по качеству жизни в мегаполисах.
https://realty.ria.ru/20200416/1570061295.html
https://ria.ru/20201021/sobyanin-1580917389.html
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россия, великобритания, франция, германия, италия, москва, рим, лондон, берлин (город), в мире

Эффект фантика: как чистые улицы обеспечивают Москве процветание

08:00 06.11.2020 (обновлено: 08:05 06.11.2020)
 
© РИА Новости . Денис ВорошиловМусор на улице Лондона
Мусор на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости . Денис Ворошилов
Читать ria.ru в
Мусор на улицах — штука неприятная, но, как правило, он не кажется горожанам масштабной проблемой, а скорее чем-то вроде эстетической составляющей. Но это ошибка: замусоренные улицы способны перевернуть городскую жизнь, разогнать жителей по домам, разорить бизнесменов и даже угробить систему общественного транспорта. Эксперты рассказали РИА Новости, как один фантик может "сломать" город, а регулярная и повсеместная уборка создает пространство, в котором всем живется хорошо.

Париж — для туристов, Москва — для людей

Красота европейских столиц вроде Парижа или Рима привораживает туристов со всего мира. Роскошные дворцы и древние руины, всемирно известные торговые улицы — это все, безусловно, способно занять приезжих на несколько дней. Однако те, кто проводит в этих городах чуть больше времени, успевают заметить совсем другую картину: когда панорама незнакомого города, непривычные виды и надписи на иностранном языке перестают ослеплять, в глаза бросаются новые подробности — например, выставленные прямо на тротуаре пакеты с мусором, переполненные урны в туристических местах и их полное отсутствие в жилых кварталах.
© РИА Новости / Людмила ОрищенкоМусор на улицах Парижа
Мусор на улицах Парижа
1 из 10
Мусор на улицах Парижа
© РИА Новости / Людмила Орищенко
© РИА Новости / Людмила ОрищенкоМусор на улицах Парижа
Мусор на улицах Парижа
2 из 10
Мусор на улицах Парижа
© РИА Новости / Людмила Орищенко
© РИА Новости . Людмила ОрищенкоМусорные баки на улицах Парижа
Мусорные баки на улицах Парижа
3 из 10
Мусорные баки на улицах Парижа
© РИА Новости . Людмила Орищенко
© РИА Новости / Александр ЛогуновМусор на улицах Рима
Мусор на улицах Рима
4 из 10
Мусор на улицах Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
© Иллюстрация РИА Новости . Александр ЛогуновМусорные баки на улицах Рима
Мусорные баки на улицах Рима
5 из 10
Мусорные баки на улицах Рима
© Иллюстрация РИА Новости . Александр Логунов
© РИА Новости . Александр ЛогуновЛежбище бездомных на улице Рима
Лежбище бездомных на улице Рима
6 из 10
Лежбище бездомных на улице Рима
© РИА Новости . Александр Логунов
© РИА Новости . Денис ВорошиловМусор на улице Лондона
Мусор на улице Лондона
7 из 10
Мусор на улице Лондона
© РИА Новости . Денис Ворошилов
© РИА Новости . Денис ВорошиловМусор на улице Лондона
Мусор на улице Лондона
8 из 10
Мусор на улице Лондона
© РИА Новости . Денис Ворошилов
© РИА Новости . Ангелина ТимофееваМусор на улице Берлина
Мусор на улице Берлина
9 из 10
Мусор на улице Берлина
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
© РИА Новости . Ангелина ТимофееваМусорные баки в Берлине
Мусорные баки в Берлине
10 из 10
Мусорные баки в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
1 из 10
Мусор на улицах Парижа
© РИА Новости / Людмила Орищенко
2 из 10
Мусор на улицах Парижа
© РИА Новости / Людмила Орищенко
3 из 10
Мусорные баки на улицах Парижа
© РИА Новости . Людмила Орищенко
4 из 10
Мусор на улицах Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
5 из 10
Мусорные баки на улицах Рима
© Иллюстрация РИА Новости . Александр Логунов
6 из 10
Лежбище бездомных на улице Рима
© РИА Новости . Александр Логунов
7 из 10
Мусор на улице Лондона
© РИА Новости . Денис Ворошилов
8 из 10
Мусор на улице Лондона
© РИА Новости . Денис Ворошилов
9 из 10
Мусор на улице Берлина
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
10 из 10
Мусорные баки в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
Разделение на бедные и богатые кварталы остается проблемой для многих европейских городов. Там, где живут влиятельные налогоплательщики, и там, где проходят самые популярные туристические тропы, картинка будет вполне парадной. А вот свернув с них, можно оказаться в новом и отнюдь не прекрасном мире темных грязных переулков, где не то что урн, но зачастую и фонарей нет. В некоторые из таких кварталов даже не рискует приехать полиция.
Одним из самых грязных городов Италии считается шумный мегаполис с множеством красивых зданий — Неаполь, рассказывает начальник экологической мастерской ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Иван Галушкин.
"Многие путешественники прозвали Неаполь "городом грязнуль". Мусор и грязь на улицах — это обычное явление. Начиная с 2007-го город буквально утопал в мусоре. На сегодняшний день властям Неаполя удалось справиться с мусорной проблемой, однако экологическая ситуация в городе не самая благоприятная по сравнению со всей Италией, а переполненные мусорные свалки до сих пор можно встретить в районе железнодорожного вокзала Неаполя (Napoli Centrale) на площади Гарибальди", — отмечает он.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 7

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Электробус на остановке общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве

Остановка общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве
2 из 7

Электробус на остановке общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Работники коммунальных служб убирают улицу в Москве

Весенняя уборка Москвы
3 из 7

Работники коммунальных служб убирают улицу в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Работник коммунальной службы во время проведения работ по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве

Промывка Лефортовского транспортного тоннеля
4 из 7

Работник коммунальной службы во время проведения работ по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на одной из улиц в Москве

Масштабная мойка дорог в Москве
5 из 7

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на одной из улиц в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мужчина выбрасывает мусор в контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы

Вывоз мусора в Москве
6 из 7

Мужчина выбрасывает мусор в контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сотрудники коммунальных служб убирают Тверскую улицу после праздничного шествия

Уборка в Москве
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб убирают Тверскую улицу после праздничного шествия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 7

Сотрудник коммунальной службы убирает улицу в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 7

Электробус на остановке общественного транспорта рядом с Савеловским вокзалом в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
3 из 7

Работники коммунальных служб убирают улицу в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Работник коммунальной службы во время проведения работ по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 7

Сотрудник коммунальных служб во время уборки на одной из улиц в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 7

Мужчина выбрасывает мусор в контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 7

Сотрудники коммунальных служб убирают Тверскую улицу после праздничного шествия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
По принципу "парадной витрины" убирают многие города Европы. Москва тоже в свое время не избежала этой болезни. Тем не менее с тех пор как в российской столице была налажена система работы всех коммунальных служб, включая уборку улиц, она начала буквально взлетать в разного рода рейтингах популярности у туристов.
И если раньше приезжие смотрели на Кремль и Большой театр, то сейчас их интересует весь город. И большинство туристов отмечают чистоту и дружелюбие Москвы — в том числе на ее окраинах.
В 2018 году, когда город буквально наводнили гости чемпионата мира по футболу, многие из них останавливались не в роскошных отелях на центральных улицах города, а в недорогих гостиницах за пределами Третьего транспортного кольца или даже в арендованных квартирах во всех жилых районах Москвы. И все они удивлялись тому, что качество уборки и благоустройства улиц в российской столице не зависит от престижности района. Более того, в Москве в принципе отсутствует то, что в европейских городах принято называть неблагополучным или криминальным районом, здесь немыслима ситуация, в которой уборочная техника не заезжает куда-то, потому что там небезопасно.
Нельзя не согласиться: златоглавая и белокаменная столица готова носить и следующее звание: "чистая".

Теория фантика

Рассуждая о взаимосвязи событий, многие любят упоминать "эффект бабочки", то есть грандиозные последствия, которые произошли по причине незначительного, казалось бы, события.
Применительно к уборке улиц его можно было бы переименовать в "эффект фантика".
Так, один-единственный фантик не превращает улицу в свалку, но дает проходящему мимо человеку повод подумать, что можно бросить и второй (незаметно же). Но если их вовремя не убрать, то вчерашние фантики или другой мусор, лежащий на улице, дает уже новую установку: "здесь это можно", и уже неважно, заметно или нет.
Если говорить про влияние окружающей среды на людей, то есть такая вещь как "полевое поведение", объясняет этот эффект социальный психолог Алексей Рощин. Оно открыто известным немецким психологом Куртом Левиным. Полевое поведение — это когда многие наши действия, хотя мы сами этого и не подозреваем, определяются не нашими намерениями, а окружением.
Особенно это заметно на примере детей: идет ребенок, увидел мячик — надо пнуть, болтается веревка — надо дернуть. То есть изначально намерения это сделать не было, мотивацию нам создал сам предмет и окружение, указывает эксперт.
"Соответственно, замусоренная улица, где все валяется — видно, что там не работают силы порядка, для многих из нас становится созданием стимула, которого у нас не было. Появляется мысль: если все так происходит, то я могу пошалить и дать волю инстинктам, которые я сдерживаю. А сдерживаю потому, что знаю, что за это есть наказание. Но раз тут нет сил, которые поддерживают порядок в плане чистоты, то, возможно, они не поддерживают порядок в прочих отношениях, значит, я могу позволить себе гораздо больше", — объясняет Рощин.
© РИА Новости / Александр ЛогуновГраффити в центре Рима
Граффити в центре Рима
1 из 6
Граффити в центре Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
© РИА Новости . Денис ВорошиловГраффити в Лондоне
Граффити в Лондоне
2 из 6
Граффити в Лондоне
© РИА Новости . Денис Ворошилов
© РИА Новости / Людмила ОрищенкоГраффити в Париже
Граффити в Париже
3 из 6
Граффити в Париже
© РИА Новости / Людмила Орищенко
© РИА Новости . Людмила ОрищенкоГраффити в Париже
Граффити в Париже
4 из 6
Граффити в Париже
© РИА Новости . Людмила Орищенко
© РИА Новости . Ангелина ТимофееваГраффити в Берлине
Граффити в Берлине
5 из 6
Граффити в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваГраффити в Берлине
Граффити в Берлине
6 из 6
Граффити в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
1 из 6
Граффити в центре Рима
© РИА Новости / Александр Логунов
2 из 6
Граффити в Лондоне
© РИА Новости . Денис Ворошилов
3 из 6
Граффити в Париже
© РИА Новости / Людмила Орищенко
4 из 6
Граффити в Париже
© РИА Новости . Людмила Орищенко
5 из 6
Граффити в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
6 из 6
Граффити в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Это, кстати, справедливо не только для мусора, но и для граффити. Хотя этот вид уличного самовыражения некоторые считают вандализмом, но у художников есть свой кодекс чести и логика, прекрасно иллюстрирующая "теорию разбитых окон".
"Многие считают, что теггеры и граффитисты — обязательно вандалы, которые хотят испортить что-то красивое", — сетует основатель галереи уличного искусства Not Found Gallery и коллекционер граффити Максим Кишкин.
Но если присмотреться, то чаще всего они выбирают отбойники, мусорные баки, сломанные лестницы, заброшенные здания — то есть что-то временное или мобильное. Отреставрированные исторические особняки трогают очень редко.
"В каком-то смысле теггеров можно назвать санитарами города. Рисуя на заброшенных зданиях или в запущенных переулках, они обращают на них внимание окружающих и дают импульс реставрации или благоустройству", — добавляет он.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФрагмент граффити на здании на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
Граффити на домах в Москве
1 из 3
Фрагмент граффити на здании на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
Граффити на домах в Москве
2 из 3
Здание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
Граффити на домах в Москве
3 из 3
Здание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 3
Фрагмент граффити на здании на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Здание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 3
Здание, украшенное граффити, на Изумрудной улице в Москве. Арт-проект "Раскрась Москву" был реализован российскими и иностранными художниками в 2007 году. Всего в квартале между Изумрудной улицей и Янтарным проездом было расписано 12 домов.
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

"Снежный ком" — ликвидация

Таким образом, шаг за шагом в неубранном городе сперва появляются несанкционированные свалки, затем — мелкая уличная преступность, которая, если никто не вмешивается, вырастает и в настоящий криминал.
Более того, чем хуже обстановка на улице — даже на начальном этапе, когда проблема выражена "всего лишь" вчерашними фантиками, — люди инстинктивно проводят там меньше времени. А ведь недаром урбанисты всех стран настаивают: чем лучше город вытягивает народ из квартир, тем устойчивее его развитие. Получается, что в городе, где улица "умерла", не развивается бизнес, не осуществляется социальный контроль и не будет, например, работать круглосуточный транспорт.
Именно поэтому Москва так серьезно относится к уборке улиц и общественных пространств: это вовсе не эстетическая прихоть, а жизненная необходимость для города, который заботится о благополучии своих гостей и жителей.
Масштабы большой московской уборки впечатляют: парк специализированной дорожной техники ГБУ "Автомобильные дороги" насчитывает 6,5 тысячи единиц машин, которые обслуживают свыше 42 миллионов квадратных метров городских дорог.
В летний сезон магистрали и переулки Москвы промывают с помощью поливомоечных машин, прометают с помощью вакуумной спецтехники. Тротуары, парковки и остановки общественного транспорта дважды в сутки очищают от природного и бытового мусора, а в труднодоступных для техники местах уборка осуществляется вручную комплексными бригадами.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили коммунальных служб моют тротуар в Москве

Масштабная мойка дорог в Москве
1 из 5

Автомобили коммунальных служб моют тротуар в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия с использованием специального моющего средства в Москве

Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
2 из 5

Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия с использованием специального моющего средства в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спецтехника ГБУ "Гормост" моет стены туннеля на улице Народного ополчения в Москве

Весенняя очистка домов, улиц, мостов и эстакад
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Спецтехника ГБУ "Гормост" моет стены туннеля на улице Народного ополчения в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанк

Рабочий на территории базы хранения техники и бытового городка для проживания сотрудников ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" в Западном округе Москвы

С.Собянин посетил базу ГБУ Жилищник района Дорогомилово
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Рабочий на территории базы хранения техники и бытового городка для проживания сотрудников ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" в Западном округе Москвы

© РИА Новости / Евгений Самарин
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Поливальная машина моет дорожку в сквере

Поливальная машина
5 из 5

Поливальная машина моет дорожку в сквере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 5

Автомобили коммунальных служб моют тротуар в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 5

Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия с использованием специального моющего средства в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Спецтехника ГБУ "Гормост" моет стены туннеля на улице Народного ополчения в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 5

Рабочий на территории базы хранения техники и бытового городка для проживания сотрудников ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" в Западном округе Москвы

© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Поливальная машина моет дорожку в сквере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Кстати, в Москве убирают не только автомобильные трассы и пешеходные зоны, но и главную водную артерию города. По Москве-реке в сезон навигации ходят специальные мусоросборные суда, которые очищают водную гладь от бытового и природного мусора.

Деньги любят чистоту

Богатство и благополучие предпочитают чистые города, но это правило работает в обе стороны: хорошо убранные улицы привлекают благополучных людей и успешный бизнес, которые, в свою очередь, стараются поддерживать окружающее пространство в безупречном состоянии.
Прямое влияние на экономику города со стороны чистоты на улицах проследить сложно, признает заместитель директора по научной работе ГАУ "НИиПИ Градплан города Москвы" Николай Кикава. Однако, продолжает он, это является насущной потребностью человека — такой же, как вода, электричество и канализация. Поэтому весьма вероятно влияние чистоты как на здоровье жителей, так и на восприятие города гостями и, как следствие, увеличение или уменьшение туристического потока и инвестиционной привлекательности города в целом. И уже на этом уровне возникает взаимосвязь с экономикой, подчеркивает собеседник РИА Новости.
Опрятность города является залогом высокого качества жизни, добавляет Галушкин. Приезжие, как правило, сразу обращают внимание на благоустройство и чистоту улиц — это первое впечатление о городе. Если его улицы убраны, они благоустроенные, ухоженные и имеют опрятный вид, придомовые территории озеленены, а в парках и скверах разбиты цветники и клумбы — это создает приятное впечатление у гостей, и они отмечают это как достоинство города.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
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Соответственно, там, где людям приятно находиться, они чаще бывают, замедляют шаг, готовы смотреть по сторонам, присесть в кафе или зайти в симпатичный магазин. Разумеется, владельцы бизнеса не оставляют без внимания такие места и уже по собственной инициативе продолжают следить за порядком: отпугивающий гостей мусор им просто невыгоден. В итоге возникает социальный контроль и запрос на продолжение позитивных изменений: благоустройство, оптимизацию маршрутов общественного транспорта, озеленение и появление новых сервисов.
Это одинаково работает как на горожан, так и на туристов, отмечает основатель проектного агентства "Простор" Анна Носова. "Знаковая достопримечательность так или иначе притянет туриста, но по-настоящему экономически эффективные туристические маршруты всегда будут пролегать по наиболее комфортным улицам: чистым, освещенным, благоустроенным, с удобной пешеходной зоной и "активными" первыми этажами зданий", — поясняет она.
Да и сами жители города будут прокладывать свой путь между жизненно необходимыми пространствами (дом — работа — магазин) в зависимости от уровня комфорта. То есть мусор на улицах становится одним из важных факторов, влияющих на пешеходные потоки мегаполиса, и ключевым условием развития ретейла и общепита в городе, делает вывод Носова.
И это не только оценка одного эксперта. Москва сегодня все чаще занимает топовые места в разных туристических рейтингах и исследованиях по качеству жизни в мегаполисах.
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