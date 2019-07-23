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РИА Новости
Туризм

Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира

Вчера, 06:02
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрохожие на Никольской улице
Прохожие на Никольской улице
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю, сообщает momondo.ru.
Эксперты международного сервиса проанализировали запросы на отели пользователей и определили самые популярные направления для путешествий.
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е место; 19-е — среди самых востребованных городов Европы. В тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.
При этом средняя стоимость ночи в московском отеле — пять тысяч рублей. Это позволило городу расположиться ровно посередине списка 50 самых доступных для туристов столиц в мире.
Самыми дорогими для проживания гостей стали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий: за ночь там придется заплатить от 13,9 до 26,8 тысячи рублей.
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Дешевле всего можно разместиться в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии: ночь в местном отеле в среднем обойдется в сумму от 2,4 до 3,5 тысячи рублей.
Провести ночь в московском пятизвездочном отеле можно в среднем за 9,25 тысячи рублей. Дороже всего в Европе обойдется подобный отдых в Осло, Копенгагене, Париже и Берне: в среднем от 20 до 24 тысяч рублей в сутки. Лидирует Монако: сутки в местном пятизвездочном отеле стоят в среднем более 40 тысяч рублей.
Недорого разместиться с повышенным комфортом можно в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии, цена — от 4,9 до 7,4 тысячи рублей.
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