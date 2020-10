https://ria.ru/20201024/moskva-1581308442.html

Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов для жизни

Москва поднялась на четвертое место в рейтинге "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:44

2020-10-24T09:44

2020-10-24T13:48

<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> поднялась на четвертое место в рейтинге "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения", сообщается на сайте мэра столицы.В рейтинге The World's 100 Best Cities анализируют города-миллионники с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.Москва опередила <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>, <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, <a href="http://ria.ru/location_Roma/" target="_blank" data-auto="true">Рим</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапур</a>, <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселону</a> и другие мегаполисы.Возглавил список <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a>. На второй строчке — <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, а на третьей — <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a>."При составлении рейтинга эксперты анализируют не только статистические данные, но и образ городов в глазах пользователей социальных сетей. Так, Москва второй год подряд входит в топ-5 мегаполисов, которые наиболее часто упоминаются при помощи хештегов в сети Instagram", — цитирует сайт заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ефимова</a>.Рейтинг The World's 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.

Просто Павел Мы с Дальнего Востока очень рады, что хотя бы есть один город в России где люди могут жить!!! Виват Россия!! 200

Министр Правды Нью Йорк то хороший город для жизни? серьезно? это не там ли, где чернокожие воришки витрины бьют чуть ли не в центре города, а в гетто вообще лучше не заходить, если жизнь дорога? 184

