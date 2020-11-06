https://ria.ru/20201106/karabakh-1583319320.html

В Карабахе заявили, что отразили атаки со стороны Азербайджана

В Карабахе заявили, что отразили атаки со стороны Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в пятницу об отражении ночных атак азербайджанских ВС в направлении Шуши. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:25

2020-11-06T10:25

2020-11-06T12:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836554_0:333:2011:1464_1400x0_80_0_0_11f7363332885cf006371b0fea9a5d6c.jpg

ЕРЕВАН, 6 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в пятницу об отражении ночных атак азербайджанских ВС в направлении Шуши."В ночь на 6 ноября боевые действия продолжались на всех основных направлениях фронта. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) вели эффективные оборонительные бои, нанося врагу значительный урон в живой силе и военной технике на восточном, южном и юго-восточном участках. В направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп. Противник понес серьезные потери и на юго-западном направлении – в Бердзоре (Лачин - ред)", - говорится в сообщении Армии обороны в Facebook.По данным военных, наступательные действия азербайджанских ВС продолжаются на всех направлениях передовой. "Армейские подразделения (Карабаха – ред.) полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку и предпринимают шаги по дальнейшему обнаружению и уничтожению вражеских сил", - заявляют в Армии обороны.Как заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, подразделения Армии обороны Карабаха продолжают зачистку окрестностей города Шуши от группировок азербайджанских ВС. "Операции по зачистке окрестностей Шуши от вражеских группировок продолжаются", - написал Ованнисян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорно-карабахская республика

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире