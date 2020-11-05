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Изъятую из приемной семьи в Брянске девочку с истощением хотят удочерить
Изъятую из приемной семьи в Брянске девочку с истощением хотят удочерить
Девочку, изъятую полгода назад с истощением и обморожением ног из приемной семьи в Брянске, хотят удочерить новые родители, сообщила РИА Новости детский... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:03
2020-11-05T12:03
брянск
брянская область
дети
общество
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БРЯНСК, 5 ноя – РИА Новости. Девочку, изъятую полгода назад с истощением и обморожением ног из приемной семьи в Брянске, хотят удочерить новые родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина."В настоящее время органами опеки и попечительства определена семья, выразившая желание удочерить девочку. Будущие родители повторно навестили Ирочку с целью установления детско-родительских отношений. По итогам встречи с учетом завершения первого курса реабилитации необходимые документы для удочерения подготовлены и направлены в районный суд для принятия решения", - сообщила Мухина.В июне сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Следователи в Брянске задержали опекуна девочки. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, не пригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон, в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов.В настоящее время расследование в отношении женщины завершено и передано в прокуратуру. Опекун обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей приемной семилетней дочери, умышленном причинение ей тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.По информации детского омбудсмена, девочка после изъятия из семьи находилась в Карачевском доме ребенка. Ее восстановлением занимались высокопрофессиональные сотрудники, благодаря которым физическое состояние ребенка улучшилось, она начала говорить.
https://ria.ru/20201020/deti-1580597180.html
https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html
брянск
брянская область
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брянск, брянская область, дети, общество

Изъятую из приемной семьи в Брянске девочку с истощением хотят удочерить

12:03 05.11.2020
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Fotolia / Khorzhevska
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 5 ноя – РИА Новости. Девочку, изъятую полгода назад с истощением и обморожением ног из приемной семьи в Брянске, хотят удочерить новые родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина.
"В настоящее время органами опеки и попечительства определена семья, выразившая желание удочерить девочку. Будущие родители повторно навестили Ирочку с целью установления детско-родительских отношений. По итогам встречи с учетом завершения первого курса реабилитации необходимые документы для удочерения подготовлены и направлены в районный суд для принятия решения", - сообщила Мухина.
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В июне сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Следователи в Брянске задержали опекуна девочки. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, не пригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон, в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов.
В настоящее время расследование в отношении женщины завершено и передано в прокуратуру. Опекун обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей приемной семилетней дочери, умышленном причинение ей тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.
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По информации детского омбудсмена, девочка после изъятия из семьи находилась в Карачевском доме ребенка. Ее восстановлением занимались высокопрофессиональные сотрудники, благодаря которым физическое состояние ребенка улучшилось, она начала говорить.
 
БрянскБрянская областьДетиОбщество
 
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