Изъятую из приемной семьи в Брянске девочку с истощением хотят удочерить
БРЯНСК, 5 ноя – РИА Новости. Девочку, изъятую полгода назад с истощением и обморожением ног из приемной семьи в Брянске, хотят удочерить новые родители, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина.
"В настоящее время органами опеки и попечительства определена семья, выразившая желание удочерить девочку. Будущие родители повторно навестили Ирочку с целью установления детско-родительских отношений. По итогам встречи с учетом завершения первого курса реабилитации необходимые документы для удочерения подготовлены и направлены в районный суд для принятия решения", - сообщила Мухина.
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В июне сообщалось, что из приемной семьи в Брянске госпитализировали истощенную семилетнюю девочку с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточняли в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой, где уже воспитывались шесть родных детей. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Следователи в Брянске задержали опекуна девочки. По версии следствия, женщина содержала приемную дочь в условиях, не пригодных для проживания ребенка, не кормила ее и запирала ее одну на длительное время в одной из комнат дома, в результате чего здоровью ребенка нанесен серьезный урон, в тот момент, когда девочку изъяли из семьи, она весила всего 9 килограммов.
В настоящее время расследование в отношении женщины завершено и передано в прокуратуру. Опекун обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своей приемной семилетней дочери, умышленном причинение ей тяжкого вреда здоровью и мошенничестве.
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По информации детского омбудсмена, девочка после изъятия из семьи находилась в Карачевском доме ребенка. Ее восстановлением занимались высокопрофессиональные сотрудники, благодаря которым физическое состояние ребенка улучшилось, она начала говорить.