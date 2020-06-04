Изъятая из семьи в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов

"Никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка", – заявила уполномоченный.