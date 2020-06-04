Изъятая из семьи в Брянске семилетняя девочка весила девять килограммов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Девочка, госпитализированная из приемной семьи в Брянске с истощением и обморожением, весила всего 9 килограмм, сейчас она в медицинском учреждении, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
После госпитализации из приемной семьи в Брянске девочки с обморожением ног следствие возбудило уголовное дело по трем статьям. Как уточнили в Следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. Сейчас девочка находится в больнице. По предварительным данным, она жила с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. Опекун ребенка задержана, уточняет СУ СК.
"Другой резонансный случай произошел в Брянской области – здесь в приемной семье была обнаружена истощенная 7-летняя девочка, которая весила всего 9 килограмм... Ощущение, что ребенок после того, как его 6 лет назад передали в приемную семью, просто стал невидимым для системы", - заявила Кузнецова, слова которой приводится на сайте детского уполномоченного.
Омбудсмен назвала этот случай результатом бездействия органов системы профилактики, которая не сработала, вовремя не заметила этого ребенка.
"Никто ее не навещал, никто не видел, что она живет в затхлой, захламленной комнате под навесным замком. Ребенок не говорит, не умеет обслуживать себя, и если будет доказано, что это приобретенные последствия отношения к ней приемных родителей, то это страшное преступление против ребенка", – заявила уполномоченный.
Сейчас девочка находится в медучреждении, проводится полное обследование состояния ее здоровья, добавила Кузнецова.