В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног

"Брянскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении физических страданий 7-летней девочке, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания", - говорится в сообщении.
Как уточнили в следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. В настоящий момент девочка находится в больнице, у нее обморожены ноги.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений "причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, дело возбуждено по статье "ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".
О прокурорской проверке по этому факту сообщил и надзорный орган. Прокуратура по Брянской области выясняет условия жизни и воспитания ребенка и даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.