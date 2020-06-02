В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног

"Брянскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении физических страданий 7-летней девочке, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. В настоящий момент девочка находится в больнице, у нее обморожены ноги.