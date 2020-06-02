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2020-06-02T14:55
https://ria.ru/20200602/1572335605.html
В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног
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РИА Новости

В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног

11:29 02.06.2020 (обновлено: 14:55 02.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Девочку из приемной семьи в Брянске госпитализировали с обморожением ног, следствие возбудило уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Брянскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении физических страданий 7-летней девочке, а также ненадлежащих социально-бытовых условиях ее проживания", - говорится в сообщении.
Как уточнили в следственном комитете, девочка была удочерена из приюта супружеской парой. О том, что ребенок находится в истощенном состоянии, следствию стало известно из сообщений в СМИ. В настоящий момент девочка находится в больнице, у нее обморожены ноги.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений "причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Кроме того, дело возбуждено по статье "ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе".
О прокурорской проверке по этому факту сообщил и надзорный орган. Прокуратура по Брянской области выясняет условия жизни и воспитания ребенка и даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Следственный комитет России (СК РФ)БрянскБрянская областьПроисшествия
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