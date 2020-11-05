https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html

Биография Хашима Тачи

Биография Хашима Тачи

Косовский политический деятель Хашим Тачи родился 24 апреля 1968 года в деревне Брокна в Скендерае (Косово). РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:07

2020-11-05T18:07

2020-11-05T18:07

хашим тачи

справки

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Косовский политический деятель Хашим Тачи родился 24 апреля 1968 года в деревне Брокна в Скендерае (Косово). В 1993 году окончил исторический факультет Приштинского университета. С 1996 по 1998 год учился в Цюрихском университете в Швейцарии, где окончил аспирантуру в области истории и политологии Юго-Восточной Европы.Политическая карьера Хашима Тачи началась в 1989 году с его участия в Народном движении Косова (LPK). В период с 1990 по 1993 год, получая образование в Приштинском университете, был лидером студенческого движения.В 1991 году был избран студенческим проректором Приштинского университета. В сентябре 1991 года в условиях распада Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) косовские албанцы провозгласили независимую Республику Косово.Предпринимавшиеся сербскими властями попытки достичь компромисса с албанцами не принесли успеха. В крае была незаконно создана "Освободительная армия Косово" (ОАК), которая развязала террор против властей и местного сербского населения. Хашим Тачи стал одним из основателей "Освободительной армии Косово", был ее полевым командиром с позывным "Змей".В июле 1997 года Хашим Тачи был приговорен югославским судом к 10 годам тюрьмы за террористическую деятельность. В 1998 год был объявлен Союзной Югославией в международный розыск с выдачей санкции на его арест.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. После начала войны НАТО против Югославии в 1999 году создал свое правительство, где провозгласил себя премьер-министром.Возглавлял делегацию косовских албанцев на Международной конференции, проходившей в Рамбуйе, Франция, в феврале 1999 года.В октябре 1999 года основал Партию демократического прогресса Косово (ППДК). На первом избирательном собрании в 2000 году партия сменила название на Демократическую партию Косово (ДПК), а Хашим Тачи был избран ее председателем и занимал эту должность до 26 февраля 2016 года. В ноябре 2001 года на выборах в Скупщину Косова партия Тачи набрала 25,70% голосов, уступив первое место Демократической лиге Косова (партии Ибрагима Руговы). В парламенте ДПК получила 26 депутатских мест.В ноябре 2007 года партия Тачи одержала победу на очередных парламентских выборах, получив около 34% голосов избирателей.9 января 2008 года был избран премьер-министром правительства Косово, занимал должность до 2014 года. 17 февраля 2008 года в Скупщине (парламенте) Косово Хашим Тачи объявил Косово независимым, суверенным и демократическим государством. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.В 2014-2015 годах был заместителем премьер-министра и министром иностранных дел самопровозглашенной республики.26 февраля 2016 года был избран президентом самопровозглашенной республики Косово. Вступил в должность 7 апреля 2016 года. Хашим Тачи был членом временного административного совета (ВАС), совместного руководящего органа Миссии ООН в Косово (МООНК).В декабре 2010 года член парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти представил доклад, в котором говорилось о том, что Тачи мог быть причастен к международной сети торговли наркотиками и человеческими органами. Власти Косово уже выступили с заявлением, в котором назвали данный доклад беспочвенным и клеветническим и пригрозили судебными мерами.Международная следственная группа работает на территории нескольких государств над расследованием преступлений косовско-албанской "Освободительной армии Косово" (ОАК) в период с 1998 по 2000 годы. В начале августа 2015 года парламент Косово большинством голосов поддержал принятие поправок к местной конституции, позволяющих сформировать Специальный суд по преступлениям "Освободительной армии Косово". Тачи неоднократно заявлял, что Косово "нечего скрывать", а он лично не опасается правосудия, но его оппоненты в самом крае и вне его утверждают, что лидер ДПК станет одним из первых обвиняемых. В январе 2016 года правительство Нидерландов сообщило о создании специального суда по расследованию военных преступлений в Косово. В начале июля 2017 года представители Специального международного суда по военным преступлениям в Косово заявили, что орган, называемый также судом по преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК) в Гааге, готов к работе.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. 24 июня 2020 года специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах.По сообщению прокуратуры, Хашим Тачи, экс-спикер косовского парламента Кадри Весели и другие бывшие полевые командиры ОАК обвиняются "в ряде преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийство, насильственное исчезновение людей, преследование и пытки". В обвинительном заключении, как отмечает прокуратура, утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые "несут уголовную ответственность за почти 100 убийств".Обвинительный акт носит секретный характер. Хашим Тачи заявил, что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления 1998-1999 годов.5 ноября 2020 года стало известно, что Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт. Хашим Тачи добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хашим тачи, справки