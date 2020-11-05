https://ria.ru/20201105/kosovo-1583197991.html

Экс-глава Косово сдался европейской миссии по верховенству закона

Экс-глава Косово сдался европейской миссии по верховенству закона

Экс-президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), передает агентство Танюг. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:05

2020-11-05T16:05

2020-11-05T16:38

освободительная армия косово

хашим тачи

евросоюз

косово

в мире

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БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Экс-президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), передает агентство Танюг.Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов. После этого Тачи подал в отставку.Суд также продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Косово Кадри Весели и других бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК). Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля. Как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около сотни убийств косовских жителей разных национальностей.Тачи ранее пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Экс-спикер парламента, лидер Демократической партии Косово (ДПК) Весели в четверг также заявил, что Специальный суд утвердил обвинение против него и что он самостоятельно, "не как задержанный" поедет в Нидерланды. Экс-спикер косовского парламента во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу ОАК.В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.В течение 2018-2019 годов почти 200 человек вызвали для дачи показаний. Среди них — бывший полевой командир и экс-премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.Специальный международный суд и специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах работают с 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20201021/flag-1580886706.html

https://ria.ru/20200922/soglashenie-1577612148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освободительная армия косово, хашим тачи, евросоюз, косово, в мире