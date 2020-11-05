Экс-глава Косово сдался европейской миссии по верховенству закона
16:05 05.11.2020 (обновлено: 16:38 05.11.2020)
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента Самопровозглашенной республики Косово
БЕЛГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Экс-президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона (EULEX), передает агентство Танюг.
Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов. После этого Тачи подал в отставку.
Суд также продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Косово Кадри Весели и других бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК).
Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля. Как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около сотни убийств косовских жителей разных национальностей.
© REUTERS / Laura HasaniХашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента самопровозглашенной Республики Косово
Хашим Тачи после пресс-конференции, на которой он подал в отставку с поста президента самопровозглашенной Республики Косово
Тачи ранее пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Экс-спикер парламента, лидер Демократической партии Косово (ДПК) Весели в четверг также заявил, что Специальный суд утвердил обвинение против него и что он самостоятельно, "не как задержанный" поедет в Нидерланды. Экс-спикер косовского парламента во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу ОАК.
В течение 2018-2019 годов почти 200 человек вызвали для дачи показаний. Среди них — бывший полевой командир и экс-премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
Специальный международный суд и специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах работают с 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
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