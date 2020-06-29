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Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:31
освободительная армия косово
хашим тачи
рамуш харадинай
гаага
сербия
косово
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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освободительная армия косово, хашим тачи, рамуш харадинай, гаага, сербия, косово, в мире

Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях

22:31 29.06.2020
2401
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Косово Хашим Тачи
Премьер-министр Косово Хашим Тачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил что подаст в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления 1998-1999 годов.
Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон 27 июня на переговоры с руководством Сербии после выдвижения обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах.
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"Если обвинительный акт будет утвержден судом, я сразу подам в отставку. Косово должно обеспечить стабильную работу госструктур при всех обстоятельствах. Только объединившись мы можем двигаться вперед", - заявил Тачи в обращении к гражданам в эфире Радио и телевидения Косово и добавил, что начнет консультации с политическими партиями.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
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25 июня, 10:25
Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Александр Вучич
18 июня, 14:13
Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич
2861001
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Освободительная армия КосовоХашим ТачиРамуш ХарадинайГаагаСербияКосовоВ мире
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