Президент Косово готов уйти в отставку из-за обвинений в преступлениях

"Если обвинительный акт будет утвержден судом, я сразу подам в отставку. Косово должно обеспечить стабильную работу госструктур при всех обстоятельствах. Только объединившись мы можем двигаться вперед", - заявил Тачи в обращении к гражданам в эфире Радио и телевидения Косово и добавил, что начнет консультации с политическими партиями.