Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
"Двадцать четвертого апреля 2020 года специальная прокуратура вынесла обвинительное заключение по 10 пунктам ... для рассмотрения в суде, обвинив Хашима Тачи, (экс-спикера косовского парламента – ред.) Кадри Весели и других в ряде преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийство, насильственное исчезновение людей, преследование и пытки", - сообщила прокуратура. В обвинительном заключении, как отмечает прокуратура, утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые "несут уголовную ответственность за почти 100 убийств".
В конце февраля специальный прокурор международного суда по преступлениям в Косово Джек Смит сообщил о готовности выдвинуть первые обвинения подозреваемым в военных преступлениях 1998-1999 годов. В апреле прокуратура сообщила, что коронавирус не отсрочит выдвижения обвинений.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
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В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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