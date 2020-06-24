Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

"Двадцать четвертого апреля 2020 года специальная прокуратура вынесла обвинительное заключение по 10 пунктам ... для рассмотрения в суде, обвинив Хашима Тачи, (экс-спикера косовского парламента – ред.) Кадри Весели и других в ряде преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийство, насильственное исчезновение людей, преследование и пытки", - сообщила прокуратура. В обвинительном заключении, как отмечает прокуратура, утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые "несут уголовную ответственность за почти 100 убийств".