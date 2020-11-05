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Глава Косово подал в отставку
Глава Косово подал в отставку
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:05
2020-11-05T14:24
хашим тачи
гаага
косово
в мире
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.Тачи также пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Ранее в четверг экс-спикер парламента самопровозглашенного Косово и лидер Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели заявил, что Специальный суд утвердил обвинение против него и что он самостоятельно "не как задержанный" поедет в Нидерланды. Экс-спикер косовского парламента во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу ОАК.В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
https://ria.ru/20201021/flag-1580886706.html
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хашим тачи, гаага, косово, в мире

Глава Косово подал в отставку

14:05 05.11.2020 (обновлено: 14:24 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Косово Хашим Тачи
Премьер-министр Косово Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов.
Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.

"Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса", - заявил Тачи на пресс-конференции, трансляция велась в его Facebook.

Тачи также пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Ранее в четверг экс-спикер парламента самопровозглашенного Косово и лидер Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели заявил, что Специальный суд утвердил обвинение против него и что он самостоятельно "не как задержанный" поедет в Нидерланды. Экс-спикер косовского парламента во время вооруженного конфликта 1998-1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу ОАК.
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В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и экс-"премьер" Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
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