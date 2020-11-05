https://ria.ru/20201105/obstrel-1583277594.html

Армения обвинила Азербайджан в обстреле двух сел на юге страны

Армения обвинила Азербайджан в обстреле двух сел на юге страны

Защитник прав человека Армении Арман Татоян обвинил ВС Азербайджана в обстреле двух сел в Сюникской области на юге республики. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:56

2020-11-05T22:56

2020-11-05T22:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арман татоян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 ноя – РИА Новости. Защитник прав человека Армении Арман Татоян обвинил ВС Азербайджана в обстреле двух сел в Сюникской области на юге республики.На своей странице в Facebook Татоян сообщил, что "опубликовал внеочередной доклад о вооруженных нападениях Азербайджана на села Давид-Бек и Агарак Сюникской области Армении".По его словам, в докладе отмечено, что в результате атак в селе Давид-Бек погиб мирный житель, двое получили ранения, один из них серьезное, повреждено 38 жилых домов, два хлева, пять транспортных средств, пострадали 20 голов крупного рогатого скота.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арман татоян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире