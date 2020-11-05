https://ria.ru/20201105/karabakh-1583281078.html

Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе

Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе

Источник в МИД России, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова указал, что в словах российского... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:26

2020-11-05T23:26

2020-11-05T23:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

закавказье

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Источник в МИД России, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова указал, что в словах российского министра нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны.Речь идет о цитате из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова изданию "Коммерсант", в котором отмечалось, что "нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока". Министр указывал, что в России "неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", Россия, отмечал Лавров, "настойчиво продолжает продвигать нашу позицию по различным каналам". По его словам, "данная тема, в частности, затрагивалась Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом 27 октября этого года, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении".Источник в МИД России указал, что "как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны".Он заметил, что "Россия всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких нам стран конфликте". "Об этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял сам", - добавил он.Он заключил, что "в то же время остаемся убежденными в том, что проникновение в Закавказье боевиков-наемников грозит стабильности и безопасности всех стран региона, включая Азербайджан и Россию".

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

закавказье

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закавказье, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире