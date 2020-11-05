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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/karabakh-1583281078.html
Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
Источник в МИД России, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова указал, что в словах российского... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:26
2020-11-05T23:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
закавказье
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Источник в МИД России, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова указал, что в словах российского министра нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны.Речь идет о цитате из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова изданию "Коммерсант", в котором отмечалось, что "нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока". Министр указывал, что в России "неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", Россия, отмечал Лавров, "настойчиво продолжает продвигать нашу позицию по различным каналам". По его словам, "данная тема, в частности, затрагивалась Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом 27 октября этого года, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении".Источник в МИД России указал, что "как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны".Он заметил, что "Россия всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких нам стран конфликте". "Об этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял сам", - добавил он.Он заключил, что "в то же время остаемся убежденными в том, что проникновение в Закавказье боевиков-наемников грозит стабильности и безопасности всех стран региона, включая Азербайджан и Россию".
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
закавказье
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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закавказье, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе

23:26 05.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в разрушенной квартире в Степанакерте
Мужчина в разрушенной квартире в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Источник в МИД России, комментируя высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова указал, что в словах российского министра нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны.

"Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова. Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию",- сообщил журналистам источник в МИД России.

Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Речь идет о цитате из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова изданию "Коммерсант", в котором отмечалось, что "нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока". Министр указывал, что в России "неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", Россия, отмечал Лавров, "настойчиво продолжает продвигать нашу позицию по различным каналам". По его словам, "данная тема, в частности, затрагивалась Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом 27 октября этого года, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении".
Источник в МИД России указал, что "как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны".

"Речь идет о нашей крайней обеспокоенности попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья, с которым Российская Федерация непосредственно соседствует. В этой связи просили бы наших азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками", - добавил собеседник.

Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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У России нет выбора на постсоветском пространстве
Он заметил, что "Россия всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких нам стран конфликте". "Об этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял сам", - добавил он.

"Подтверждаем нашу приверженность содействию мирному, политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал источник в МИД РФ.

Он заключил, что "в то же время остаемся убежденными в том, что проникновение в Закавказье боевиков-наемников грозит стабильности и безопасности всех стран региона, включая Азербайджан и Россию".
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗакавказьеНагорный КарабахСергей ЛавровИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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