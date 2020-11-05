https://ria.ru/20201105/karabakh-1583108164.html

Карабах обвинил Азербайджан в обстреле населенных пунктов

Карабах обвинил Азербайджан в обстреле населенных пунктов

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Азербайджан в возобновлении обстрелов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:31

2020-11-05T08:31

2020-11-05T09:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

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ЕРЕВАН, 5 ноя — РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Азербайджан в возобновлении обстрелов.В сообщении отмечается, что ночь прошла относительно спокойно, но на рассвете азербайджанские военные снова начали обстрелы."В частности, в направлении города Мартуни была применена тяжелая артиллерия, а Шуши был обстрелян из разных видов оружия", — заявила госслужба в Facebook.Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются, говорится в сообщении.В Баку опровергли это сообщение и, в свою очередь, обвинили Армению в обстреле азербайджанской территории. В частности, утверждают в Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы выпустили четыре снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201104/people-of-karabakh--1582830447.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире