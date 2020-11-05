https://ria.ru/20201105/karabakh-1583102674.html

Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов в Карабахе

Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населенных пунктов на различных направлениях фронта у зоны боевых действий в Карабахе в ночь на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:57

2020-11-05T06:57

2020-11-05T07:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

москва

степанакерт

сша

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населенных пунктов на различных направлениях фронта у зоны боевых действий в Карабахе в ночь на четверг.Уточняется, что "боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта"."Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить", – говорится в сообщении.Сейчас, как утверждает Баку, азербайджанские войска "контролируют оперативную обстановку".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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