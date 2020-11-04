https://ria.ru/20201104/karabakh-1582976850.html

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из "оккупированных... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:11

2020-11-04T09:11

2020-11-04T10:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 4 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из "оккупированных территорий".Глава государства напомнил, что, согласно базовым принципам резолюций Совбеза ООН, сначала нужно освободить пять районов, затем — еще два. "Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян. — Прим. ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", — подытожил Алиев.Ранее в интервью телеканалу Al Arabiya премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе, но Баку не идет на компромиссы. По словам Пашиняна, "как только какой-то компромисс становится приемлемым для Армении, он сразу же становится неприемлемым для Азербайджана".Ситуация в КарабахеУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Баку и Ереван объявили полную или частичную мобилизацию. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли 11-часовые армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в прошлые выходные, успехом это тоже не увенчалось.

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире