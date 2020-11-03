Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.
Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.
В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.
Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.
Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).
Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.
Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".
Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.