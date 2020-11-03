https://ria.ru/20201103/milonov-1582835563.html

Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи

Милонов рассказал о поступающих из Азербайджана угрозах в адрес его семьи

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:21

2020-11-03T14:21

2020-11-03T14:21

обсе

виталий милонов

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал РИА Новости, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана после его визита в Нагорный Карабах, он планирует обратиться в МВД России."Начали поступать активно угрозы в мессенджерах. Угрозы касаются меня, моих детей. …Меня включили в черный список Азербайджана. Это вопрос такой, я совершенно нормально реагирую на это, дискуссионный. Но то, что позволяют себе эти находящиеся на территории Азербайджана люди, и угрозы моим детям, моей семье, - это просто недопустимо. Это хамство. Естественно я не оставлю просто так", - сказал Милонов.По его словам, в связи с этой ситуацией он намерен обратиться в МВД России.Азербайджан ранее включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял РИА Новости, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях. Баку в 2013 году обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201103/karabakh-1582812692.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, виталий милонов, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире