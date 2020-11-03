https://ria.ru/20201103/karabakh-1582815058.html

Пашинян назвал Карабах передовой "мировой гибридной войны"

Пашинян назвал Карабах передовой "мировой гибридной войны"

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Нагорный Карабах находится на "антитеррористической передовой" мировой гибридной войны. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:00

2020-11-03T13:00

2020-11-03T13:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

себастьян курц

москва

сша

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что Нагорный Карабах находится на "антитеррористической передовой" мировой гибридной войны."Для меня очевидно, что началась мировая гибридная война, и чем дольше мир будет игнорировать ее, тем заметнее она будет. Эта война в равной степени направлена ​​против христиан, мусульман и иудеев. Нагорный Карабах, кстати, находится на антитеррористической передовой этой войны, и без преувеличения, здесь решается судьба цивилизации. Цивилизация должна победить", - написал Пашинян в Facebook, комментируя террористическую атаку в Вене.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший был убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.* Террористическая организация, запрещенная в России

москва

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, себастьян курц, москва, сша, армения, в мире