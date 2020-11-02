https://ria.ru/20201102/zhile-1582718428.html

Власти Ленобласти сохранят темпы ввода жилья

Власти Ленобласти сохранят темпы ввода жилья

Власти Ленинградской области намерены сохранить набранный темп в строительстве жилья и социальных объектов в регионе и поэтому планируют вводить до двух... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:37

2020-11-02T19:37

2020-11-02T19:37

ленинградская область

жилье

олег баранов

луга

выборг

лужский район

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Власти Ленинградской области намерены сохранить набранный темп в строительстве жилья и социальных объектов в регионе и поэтому планируют вводить до двух миллионов квадратных метров жилья в ближайшие несколько лет. О тех коррективах, которые внесла коронавирусная инфекция в работу строительного блока региона, а также о других изменениях и планах в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя регионального правительства по строительству и ЖКХ Михаил Москвин. — Как пандемия коронавируса отразилась на строительстве объектов в регионе? — Когда пандемия только началась, многие иностранные рабочие покинули территорию России и обратно въехать не смогли. Поэтому наступил дефицит рабочей силы, который наблюдается и до сих пор. Это, в свою очередь, наложило отпечаток на стоимость услуг. Она возросла, по нашим данным, на 25-30%. Безусловно, этот фактор влияет и на стоимость квартир и в целом на стоимость самого строительства. Это видно не только по коммерческому строительству жилья, но и накладывает отпечаток на ту программу расселения аварийного жилья, которую мы ведем. Потому что подрядным организациям тяжело вписаться в ту стоимость, которая сегодня продиктована нашими нормативными документами. — Как обстоят дела в строительстве жилья? — По состоянию на осень 2020 года в Ленинградской области работают около 100 застройщиков, которые возводят свыше 420 жилых домов общей площадью более 6,6 миллиона квадратных метров, в том числе 86 застройщиков строят 306 жилых домов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метров. По новой схеме, предполагающей использование эскроу-счетов, работают 17 застройщиков, которые возводят 51 многоквартирный дом общей площадью около одного миллиона квадратных метров.С января по сентябрь текущего года в регионе введены 1,64 миллиона квадратных метров площадей, из которых объекты ИЖС – 0,88 миллиона. В сравнении с показателями за тот же период прошлого года, объемы ввода жилья практически не снизились и составляет 98%. — Возможно ли снизить стоимость жилья или будущим новоселам предстоит затянуть пояса, чтобы приобрести квартиру? — Одним из моментов, который сейчас активно обсуждается — инфраструктурные облигации, которые продвигает министерство строительства России совместно с Дом.РФ. Реализация этого проекта должна помочь застройщикам снизить себестоимость строительства жилья. Но здесь есть определенные нюансы. Есть хорошая пословица: чтобы тратить деньги с умом необходимо иметь две вещи — ум и деньги. Если ума у губернатора и у нашего финансового блока предостаточно, то средств – ограниченное количество. Здесь, конечно, гарантий правительства Ленобласти мы не можем пока выдать по двум причинам: во-первых, отсутствие свободных средств в бюджете, а гарантии мы должны в любом случае зарезервировать в бюджете. Во-вторых, бюджетный кодекс и соглашения с министерством финансов России, которые на сегодняшний день нам не позволяют этого сделать. — Каковы планы по вводу жилья на следующий год? Повлияла ли на них пандемия коронавируса? — Ленобласть смогла отстоять свою позицию, нас услышали и установили норматив на этот год чуть больше двух миллионов квадратных метров жилья. На конец октября, мы ввели в эксплуатацию 1,8 квадратных метров из которых 800 тысяч — индивидуальное жилищное строительство. Учитывая то, что рост ИЖС виден на лицо, у нас практически половина жилья по статистике составляет ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. — Уточните, пожалуйста, как отразилась пандемия на программе расселения аварийного жилья? — В Ленинградской области с 2019 года реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. К 1 сентября 2025 года будут расселены более одной тысячи аварийных домов, в которых проживают 15,7 тысяч человек. Программа работает в 88 муниципальных образованиях. Общее финансирование мероприятий по расселению граждан составляет 13,4 миллиарда рублей, из которых 7,3 миллиарда рублей - средства Фонда ЖКХ.Программа реализуется двумя способами: муниципалитеты покупают жилье на вторичном рынке или идет строительство новых домов. Оператор программы – ЛеноблАИЖК сейчас также уже вышел на строительные площадки в Гатчине, Волосово, Дружной горке, Подпорожье, Ефимовском. Ввод первого дома планируется на апрель 2021 года. На втором этапе программы 2020-2021 годов до 31 декабря 2021 года в 14 муниципалитетах будут расселены почти две тысячи человек, расселяемая площадь аварийного жилья - 31 тысяча квадратных метров.— Удается ли выполнить адресную инвестиционную программу? — На проектирование, строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения в Адресной инвестиционной программе (АИП) в 2020 году предусмотрены 9,7 миллиарда рублей (федеральный бюджет – 2,3 миллиарда рублей, областной - 6,6 миллиарда рублей, муниципальный – 767 миллионов рублей), запланировано заключение 40 контрактов. Для сравнения: в 2019 году на финансирование строительства объектов Адресной инвестиционной программы было предусмотрено 7,8 миллиарда рублей. В 2020 году по АИП строится и вводится 27 объектов: два детских сада, семь школ, один дом культуры, одна школа искусств, восемь спортивных объектов, две амбулатории, одна поликлиника и так далее. У застройщиков за счет бюджета будет выкуплено пять детских садов и одна школа. — Как в регионе решается проблемы обманутых дольщиков? — В Единый реестр проблемных объектов включены 205 объектов, строящихся с нарушением сроков, в Ленинградской области – 17,6 тысячи "проблемных" договоров на покупку жилой недвижимости. С начала года введены в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначально установленного срока ввода в эксплуатацию. В процессе передачи дольщикам 3773 квартиры. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще семь проблемных многоквартирных жилых домов на 3235 квартир. — Какие проблемные объекты в Ленобласти было решено финансировать? — В 2020 состоялись заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков, на котором были приняты решения о финансировании мероприятий по завершению строительства: ЖК "Рябиновый сад" (967 квартир), ЖК "Янинский ккаскад-4" (176 квартир), ЖК "Десяткино, 2 очередь" (334 квартиры), ЖК "Десяткино 2.0" (1672 квартиры), ЖК "Ванино" (10 многоквартирных домов – 182 квартиры). Также было принято решение о выплате возмещения гражданам – участникам долевого строительства ЖК "Моя крепость" (548 квартир).— Как выполняется программа "Формирование комфортной городской среды"? — В 2020 году в программе участвуют 57 муниципальных образований, планируется благоустройство 69 общественных пространств. В октябре 2020 года уже завершены работы на 50 объектах, что составляет 72% от общего количества территорий. К концу ноября планируется завершить работы на 19 общественных пространствах. Самые яркие открытия осени – парк Оккервиль в Заневском поселении, пляж на улице Баранова в Луге, сквер в поселке Серебрянское Лужского района, спортивный парк в Тосно, площадь для проведения городских мероприятий в Подпорожье, центральную площадь в Кировске, пешеходную зону вдоль реки Нева в Отрадном.Также в ноябре планируется открытие проекта "Заречный парк" в городе Луга – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года.Всего в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленинградской области запланировано благоустройство 534 общественных пространств: парков, скверов, площадей, набережных, пляжей, общественных и спортивных территорий. Срок реализации — 2019-2024 годы.— Одна из самых важных программ региона— "Чистая вода". На каком этапе реализации она находится сейчас? — Цель программы – рост доли горожан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 96,1%, селян — до 83,5%. 2021 год в Ленинградской области объявлен годом Чистой воды.Сейчас в рамках проекта "Чистая вода" ведутся работы на трех объектах. Завершено строительство почти десяти километров водопроводных сетей в деревне Торошковичи Лужского района, где проживает около четыре тысяч человек. В деревне Раздолье Приозерского района с населением в две тысячи человек идет строительство водопроводных очистных сооружений, резервуара чистой воды и питьевого водопровода. В городе Никольское Тосненского района с населением 23 тысячи человек - реконструкция и капремонт резервуаров чистой воды общим объемом порядка 22 тысячи кубометров.Кроме того, ведется разработка проектов по шести крупным водоочистным сооружениям: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. В 2020 году на реализацию проекта направлено 325,1 миллиона рублей. Также в течение двух лет Водоканал Ленобласти установит в регионе 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод.

https://ria.ru/20200911/zhile-1577089852.html

https://realty.ria.ru/20200925/lenoblast-1577750235.html

https://ria.ru/20200723/1574794283.html

https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html

https://ria.ru/20200908/drozdenko-1576942566.html

луга

выборг

лужский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, олег баранов, луга, выборг, лужский район