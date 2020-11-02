https://ria.ru/20201102/pridnestrove-1582252490.html

Приднестровский вооруженный конфликт

Приднестровский вооруженный конфликт

Приднестровский вооруженный конфликт – военные действия между вооруженными формированиями Приднестровской Молдавской Республики и Республикой Молдавией,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:00

2020-11-02T01:00

2020-11-02T01:00

справки

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Приднестровский вооруженный конфликт – военные действия между вооруженными формированиями Приднестровской Молдавской Республики и Республикой Молдавией, наиболее острая фаза которых пришлась на март-июль 1992 года. Главной причиной конфликта послужило провозглашение пришедшим в 1989 году к власти новым руководством Молдавской ССР (МССР) курса на выход ее из состава СССР и объединение с Румынией. Население Приднестровья и Гагаузии заявило о несогласии с этим курсом. Проигнорировав позицию нацменьшинств, Верховный Совет МССР 31 августа 1989 года принял ряд законов о языке, которые население левобережья Днестра и Гагаузии, проживающее в основном на юге и востоке республики, расценило как ущемление прав немолдавского населения. В городах Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Комрат и Кишинев прошла волна забастовок. В ответ молдавское руководство усилило давление на граждан республики немолдавской национальности. Нарушения прав человека, психологический прессинг против инакомыслящих приняли массовый характер. 23 июня 1990 года Верховный Совет МССР признал незаконным акт правительства СССР от 2 августа 1940 года, согласно которому была создана Молдавская ССР, а Левобережье (Молдавская автономная ССР в составе Украины) присоединено к правобережным землям, а также принял Декларацию о суверенитете Молдавии. В этой обстановке приднестровцы заявили о юридическом праве на формирование собственного государства. 2 сентября 1990 года 2-й съезд народных депутатов всех уровней Левобережья Молдавии провозгласил создание Приднестровской Молдавской ССР (ПМССР) со столицей в Тирасполе. Помимо собственно левобережной территории в нее были включены город Бендеры и еще несколько населенных пунктов на правом берегу. Верховный Совет Молдавии признал это решение неконституционным, и в ультимативной форме потребовал его отмены. Война законов сопровождалась взаимными экономическими санкциями, диверсиями, что привело к перерастанию конфликта в вооруженное противостояние. В основном вооруженные стычки, подчас весьма ожесточенные, происходили вокруг переправ через Днестр и в населенных пунктах, находившихся на правом берегу, но перешедших под юрисдикцию Тирасполя. Попытка официального Кишинева добиться своих целей с помощью подразделений МВД и отрядов националистически настроенных добровольцев привела 2 ноября 1990 года к первым жертвам – гибели трех жителей города Дубоссары, 16 человек получили ранения. С конца 1990 года в Приднестровье создавались военизированные формирования, в то же время молдавские власти начали создавать сначала отряды полиции особого назначения (ОПОН), а затем после августа 1991 года – свои вооруженные силы на основе части дислоцированных там вооруженных сил бывшего СССР. В сентябре 1991 года была провозглашена независимая Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) со столицей в Тирасполе. В состав ПМР вошли Григориопольский, Дубоссарский, Рыбницкий, Каменский, Слободзейский районы и города Бендеры, Дубоссары, Рыбница и Тирасполь. В декабре 1991 года политическое руководство Молдавии вновь предприняло попытку силового решения проблемы. В Дубоссары были направлены отряд полиции особого назначения и несколько батальонов военизированных формирований ополчения для восстановления в городе органов власти, подчиняющихся правительству Молдавии, отделения северных районов Левобережья от южных в целях разрушения политического и экономического единства Приднестровья. Однако они встретили упорное сопротивление отрядов самообороны из жителей города. 3 марта 1992 года правительство Молдавии перешло к широкому применению военной силы. В результате боевых действий на дубоссарском направлении с 3 по 9 марта части ВС РМ захватили на левом берегу Днестра плацдарм, а с 10 марта бои развернулись по всему фронту. В целях политического урегулирования конфликта 20 марта 1992 года главы государств СНГ приняли заявление, в котором указывалось на необходимость сохранения территориальной целостности Молдавии. 23 марта в Хельсинки министры иностранных дел России, Молдавии, Украины и Румынии подписали совместную декларацию о необходимости мирного урегулирования конфликта. 7 апреля в соответствии с договоренностью противоборствующие стороны прекратили огонь на всех направлениях. Однако 16 апреля соглашение о прекращении огня было нарушено, и по всему фронту вновь разгорелись бои. Особой остроты вооруженный конфликт достиг в июне во время боев за город Бендеры, расположенный на правом берегу Днестра, но включенный в состав ПМР. К началу июля бои в Бендерах и по всему фронту стали затихать, и борьба приобрела позиционный характер. В ходе конфликта в состав вооруженных формирований Молдавии входили: мотопехотная бригада ВС, три полицейских полка патрульно-постовой службы и отряд полиции особого назначения МВД, несколько батальонов военизированных формирований, специальные группы – всего свыше 3500 человек. На их вооружении находилось около 20 БТР, 33 орудия, 28 РСЗО, два самолета МиГ-29. Приднестровские вооруженные формирования в период боевых действий включали батальон "Днестр", национальную гвардию, несколько сотен ополченцев, а также отряды добровольцев из Гагаузии и казаков – всего около 2500 чел. На их вооружении находилось более 20 минометов различного калибра, несколько БТР, стрелковое оружие. По некоторым данным, во время боев вооруженные формирования Молдавии потеряли убитыми 195 человек, ранеными – 1250 чел. Погибли также 125 человек и получили ранения 41 челок из числа гражданского населения. Вооруженные формирования Приднестровья потеряли 264 человек убитыми. Погибли 410, были ранены 1140 мирных жителей. Число беженцев из ПМР составило около 100 тысяч человек. 6 июля 1992 года в Москве была достигнута договоренность между президентами России и Молдавии о прекращении боевых действий. 21 июля президенты России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья подписали соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова". Верховным Советом России было санкционировано использование 14-й армии в качестве миротворческой силы. С 23 по 31 августа 1992 года российский воинский контингент (РВК) был введен в зону конфликта с целью прекращения боевых действий между конфликтующими сторонами, отвода их вооруженных сил и боевой техники.В настоящее время российский воинский контингент является составной частью созданных в соответствии с российско-молдавским соглашением Совместных миротворческих сил (СМС) по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время в состав совместных миротворческих сил входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы в Приднестровье несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах. Они расположены на ключевых участках зоны безопасности, которая протянулась на 225 километров вдоль Днестра.Приднестровская Молдавская Республика является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.После прекращения вооруженного конфликта ведутся длительные переговоры сторон по окончательному урегулированию взаимоотношений. Первый согласованный сторонами документ, определяющий общие принципы и цели переговорного процесса, в виде совместного заявления подписан Молдавией и Приднестровьем 27 апреля 1994 года. Гарантами мира в Молдавии выступили Россия, Украина и ОБСЕ. В феврале 2002 года в Братиславе (Словакия) состоялась встреча представителей России, Украины, ОБСЕ и Приднестровья, на которой было принято решение создать "Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию". Молдавия присоединилась к этой инициативе в мае 2002 года, а в сентябре 2005 года в качестве наблюдателей к работе "Постоянного совещания" подключились ЕС и США. Так сформировалась переговорная площадка, известная сегодня как формат "5+2 ". Международного признания Тирасполь не получил, но активно этого добивается. Молдавию данный вариант не устраивает, она предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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