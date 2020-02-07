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2020-02-07T14:21+0300
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Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию
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РИА Новости

Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию

14:21 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что власти стран готовы предоставить Приднестровью широкую автономию, чтобы таким путем решить существующий конфликт.
"Мы - единая страна, у Приднестровья нет будущего без Молдавии, определенная интеграция уже происходит, мы делаем все возможное, чтобы приблизить берега. Нужно садиться и разговаривать, мы готовы искать выходи из ситуации, готовы дать гарантии и довольно широкую автономию", - сказал Додон в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
По словам президента, политическое решение может быть найдено только в рамках переговоров Кишинева и Тирасполя. Додон уверен, что внешние партнеры не в силах помочь в решении внутреннего конфликта, если стороны не могут договориться между собой.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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