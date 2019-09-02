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РИА Новости

Приднестровье отметит 29-ю годовщину образования непризнанной республики

00:34 02.09.2019
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© Fotolia / starushДом Советов в Тирасполе
Дом Советов в Тирасполе
© Fotolia / starush
Дом Советов в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР) в понедельник отметит День республики, 29-ю годовщину провозглашения независимости.
Второго сентября 1990 года пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдавии объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем — независимой Приднестровской молдавской республики с центром в Тирасполе. Создание в Приднестровье самостоятельной неподконтрольной властям Кишинева республики стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов.
Власти Молдавии не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику для наведения "конституционного порядка", после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны погибли 809 человек, в том числе 271 мирный житель. Попытка властей Молдавии силой решить проблему не удалась, и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Праздничные мероприятия пройдут по всей республике.
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В Тирасполе торжества начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы и церемонии поднятия государственного флага ПМР. Затем на главной площади города, площади Суворова, пройдет военный парад.
Из-за жаркой погоды в этом году парад начнется в 9.00 мск. В параде примут участие военнослужащие Минобороны, сотрудники МВД, юстиции, Госбезопасности, Cледственного комитета, а также казаки Черноморского казачьего войска и воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища. Всего будет 20 парадных расчетов, один из них будет составлен из военнослужащих-женщин. Парад будет принимать министр обороны ПМР генерал-майор Олег Обручков.
Затем по традиции на центральной улице Тирасполя, на площади и на набережной Днестра начнутся праздничные гуляния, здесь будут организованы многочисленные подворья. Запланировано открытие фонтанного комплекса. Вечером на площади состоится большой концерт, который завершится праздничным салютом.
Глава республики Вадим Красносельский на предпраздничной пресс-конференции заявил о намерении продолжить работу по достижению международного признания ПМР и даже выразил уверенность в достижении этой цели. "Признание ПМР, конечно же, будет, я в этом не сомневаюсь", - сказал он.
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Вадим КрасносельскийМемориалПриднестровская Молдавская РеспубликаБезопасностьВ мире
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