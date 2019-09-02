Приднестровье отметит 29-ю годовщину образования непризнанной республики

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР) в понедельник отметит День республики, 29-ю годовщину провозглашения независимости.

Второго сентября 1990 года пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдавии объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем — независимой Приднестровской молдавской республики с центром в Тирасполе. Создание в Приднестровье самостоятельной неподконтрольной властям Кишинева республики стало ответной реакцией на волну национализма в Молдавии в конце 1980-х годов.

Власти Молдавии не согласились с таким решением и попытались ввести войска в непризнанную республику для наведения "конституционного порядка", после чего начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. По официальным данным, с приднестровской стороны погибли 809 человек, в том числе 271 мирный житель. Попытка властей Молдавии силой решить проблему не удалась, и Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Праздничные мероприятия пройдут по всей республике.

В Тирасполе торжества начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы и церемонии поднятия государственного флага ПМР. Затем на главной площади города, площади Суворова, пройдет военный парад.

Из-за жаркой погоды в этом году парад начнется в 9.00 мск. В параде примут участие военнослужащие Минобороны, сотрудники МВД, юстиции, Госбезопасности, Cледственного комитета, а также казаки Черноморского казачьего войска и воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища. Всего будет 20 парадных расчетов, один из них будет составлен из военнослужащих-женщин. Парад будет принимать министр обороны ПМР генерал-майор Олег Обручков.

Затем по традиции на центральной улице Тирасполя, на площади и на набережной Днестра начнутся праздничные гуляния, здесь будут организованы многочисленные подворья. Запланировано открытие фонтанного комплекса. Вечером на площади состоится большой концерт, который завершится праздничным салютом.