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В Приднестровье отметили 28-летие миротворческой операции
Двадцать восьмую годовщину ввода миротворческих сил РФ и начало совместной миротворческой операции с учетом пандемии в непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:17
вадим красносельский
олег беляков
бендеры
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молдавия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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вадим красносельский, олег беляков, бендеры, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, в мире

В Приднестровье отметили 28-летие миротворческой операции

13:17 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать восьмую годовщину ввода миротворческих сил РФ и начало совместной миротворческой операции с учетом пандемии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отметили без массовых мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.
Утром глава Приднестровья Вадим Красносельский опустил гвоздики к подножию Арки мира "Блаженны миротворцы", установленной в 2017 году между Тирасполем и Бендерами. Он выразил благодарность всем задействованным в миссии по сохранению мира на берегах Днестра, а также руководителю российского государства и главе Минобороны РФ за поддержку операции. Красносельский уверен, что "избранная дорога – дорога мира – единственно верный путь, и Приднестровье с него не свернет". "Двадцать восемь лет самой успешной в истории миротворчества миссии наглядно доказывают ее высокую эффективность, безальтернативность установившегося формата миротворческой операции", - сказал в своем обращении лидер ПМР.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
21 ноября 2018, 13:44
Додон не считает нужным сворачивать миротворческую миссию в Приднестровье
Делегации РФ и Приднестровья в ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) и военные также возложат цветы в Бендерах к памятнику российскому солдату-миротворцу, на котором начертано "Где мы - там мир". К 28-й годовщине начала операции приурочен выпуск ежегодной совместной газеты "Миротворец".
В 10.00 (совпадает с мск) в военном городке на плацу состоялись торжественное построение личного состава воинских контингентов РФ и ПМР и митинг. Военнослужащие стояли в разомкнутом строю с учетом социальной дистанции из-за пандемии. Также состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих медалями Минобороны РФ "Участнику миротворческой операции" и медалями ПМР "За заслуги в миротворческой операции". Руководитель приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков был награжден орденом Почета.
Поздравления и благодарность миротворцам выразил глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко. Сопредседатель ОКК от России Андрей Горобцов от имени МИД РФ поздравил всех участвующих в операции на Днестре.
В праздничных мероприятиях не приняли участие молдавские миротворцы и члены делегации Молдавии в ОКК. Не прибыли на праздник военные наблюдатели от Украины и представители миссии ОБСЕ, принимающие участие в работе ОКК.
Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Памятный знак в честь 20-летия ввода российских миротворцев в городе Бендеры
19 июня, 14:19
В Приднестровье отметили годовщину Бендерской трагедии
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Вадим КрасносельскийОлег БеляковБендерыПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияВ мире
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