В Приднестровье отметили 28-летие миротворческой операции

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Двадцать восьмую годовщину ввода миротворческих сил РФ и начало совместной миротворческой операции с учетом пандемии в непризнанной Двадцать восьмую годовщину ввода миротворческих сил РФ и начало совместной миротворческой операции с учетом пандемии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отметили без массовых мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.

Утром глава Приднестровья Вадим Красносельский опустил гвоздики к подножию Арки мира "Блаженны миротворцы", установленной в 2017 году между Тирасполем Бендерами . Он выразил благодарность всем задействованным в миссии по сохранению мира на берегах Днестра, а также руководителю российского государства и главе Минобороны РФ за поддержку операции. Красносельский уверен, что "избранная дорога – дорога мира – единственно верный путь, и Приднестровье с него не свернет". "Двадцать восемь лет самой успешной в истории миротворчества миссии наглядно доказывают ее высокую эффективность, безальтернативность установившегося формата миротворческой операции", - сказал в своем обращении лидер ПМР.

Делегации РФ и Приднестровья в ОКК (коллективный руководящий орган миротворческой операции) и военные также возложат цветы в Бендерах к памятнику российскому солдату-миротворцу, на котором начертано "Где мы - там мир". К 28-й годовщине начала операции приурочен выпуск ежегодной совместной газеты "Миротворец".

В 10.00 (совпадает с мск) в военном городке на плацу состоялись торжественное построение личного состава воинских контингентов РФ и ПМР и митинг. Военнослужащие стояли в разомкнутом строю с учетом социальной дистанции из-за пандемии. Также состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих медалями Минобороны РФ "Участнику миротворческой операции" и медалями ПМР "За заслуги в миротворческой операции". Руководитель приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков был награжден орденом Почета.

Поздравления и благодарность миротворцам выразил глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко. Сопредседатель ОКК от России Андрей Горобцов от имени МИД РФ поздравил всех участвующих в операции на Днестре.

В праздничных мероприятиях не приняли участие молдавские миротворцы и члены делегации Молдавии в ОКК. Не прибыли на праздник военные наблюдатели от Украины и представители миссии ОБСЕ, принимающие участие в работе ОКК.

Миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.