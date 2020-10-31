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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2020 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:00
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московские центральные диаметры (мцд)
камаз-мастер
виктория синицина / никита кацалапов
художественная гимнастика
метро
союз-2.1а
арина аверина
стрижи (пилотажная группа)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
нагорный карабах
москва
новосибирск
дербент
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московские центральные диаметры (мцд), камаз-мастер, виктория синицина / никита кацалапов, художественная гимнастика, метро, союз-2.1а, арина аверина, стрижи (пилотажная группа), нагорный карабах, экспоцентр, миг-29, седов (судно), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оксана акиньшина, москва, новосибирск, дербент, бишкек, новосибирская область, республика крым, мурманская область, красноярск, московский метрополитен, гянджа, киевский вокзал, фото, фигурное катание, фото

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2020 года

08:00 31.10.2020
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Арина Аверина исполняет упражнение с лентой на матчевой встрече сборных России и Белоруссии по художественной гимнастике в Москве.

Арина Аверина (Россия) во время упражнений с лентой в индивидуальной программе многоборья на матчевой встрече сборных России и Белоруссии в рамках Кубка России по художественной гимнастике в Москве
1 из 30

Арина Аверина исполняет упражнение с лентой на матчевой встрече сборных России и Белоруссии по художественной гимнастике в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Александр Кряжев

Проверка соблюдения масочного режима в новосибирском метро.

Сотрудник правоохранительных органов и пассажир без маски во время рейда по проверке соблюдения масочного режима на станции Красный проспект Новосибирского метрополитена
2 из 30

Проверка соблюдения масочного режима в новосибирском метро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Демонстрационный полет истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже
3 из 30

Демонстрационный полет истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42 Московского международного кинофестиваля.

Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
4 из 30

Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42 Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка кормит голубей в Казани.

Девушка кормит голубей на улице Баумана в Казани
5 из 30

Девушка кормит голубей в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа.

Последствия обстрела города Гянджа
6 из 30

Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.

Запуск РН Союз-2-1а с кораблем Союз МС-17 с космодрома Байконур
7 из 30

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.

© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Владимир Москвичев и Сергей Паршивлюк в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между столичным "Динамо" и "Сочи".

Игрок ФК Динамо Владимир Москвичев и игрок ФК Сочи Сергей Паршивлюк (справа) в матче 12-го тура чемпионата России по футболу
8 из 30

Владимир Москвичев и Сергей Паршивлюк в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между столичным "Динамо" и "Сочи".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед церемонией открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
9 из 30

Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖительницы Минска в окне дома во время несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш".
Жительницы Минска в окне дома во время несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш
10 из 30
Жительницы Минска в окне дома во время несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш".
© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
11 из 30
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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© Sputnik / Анастасия Стаматопулу / Перейти в фотобанк

Беспорядки в Афинах.

Беспорядки в Афинах
12 из 30

Беспорядки в Афинах.

© Sputnik / Анастасия Стаматопулу
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Автомобиль пилота команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова во время тестовых заездов на полигоне.

Автомобиль пилота команды КАМАЗ-мастер Антона Шибалова во время тестовых заездов на полигоне
13 из 30

Автомобиль пилота команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова во время тестовых заездов на полигоне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.

Отечественный экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря
14 из 30

Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отара овец на пастбище в окрестностях Бишкека.

Отара овец на пастбище в окрестности города Бишкека
15 из 30

Отара овец на пастбище в окрестностях Бишкека.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму.
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
16 из 30
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в Бишкеке.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 30

Участники акции протеста в Бишкеке.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Уборка урожая белокочанной капусты в Новосибирской области.

Уборка овощей в Новосибирской области
18 из 30

Уборка урожая белокочанной капусты в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia в лофте "Надежда".

Модели демонстрируют одежду из коллекции Julia Dalakian в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia в лофте Надежда
19 из 30

Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia в лофте "Надежда".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Учительница проводит онлайн-урок в одной из московских школ.

Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
20 из 30

Учительница проводит онлайн-урок в одной из московских школ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Жительница Гянджи на месте разрушенного обстрелом дома.

Жительница Гянджи собирает свое имущество на месте разрушенного после обстрела дома
21 из 30

Жительница Гянджи на месте разрушенного обстрелом дома.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Манекен на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь-2020" в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Манекен на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства НЕКРОПОЛЬ-2020
22 из 30

Манекен на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь-2020" в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Антон Денисов

Пассажиры рассматривают схему московского метро на станции МЦД "Долгопрудная".

Пассажиры осматривают схему Московского метрополитена на станции МЦД Долгопрудная
23 из 30

Пассажиры рассматривают схему московского метро на станции МЦД "Долгопрудная".

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медработник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.

Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52
24 из 30

Медработник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Художница Мария Гасанова расписывает стены в красноярском ночном клубе "Эрмитаж Hard-Gallery Club & Bowling".

Художница Мария Гасанова во время росписи стен в ночном клубе Эрмитаж Hard-Gallery Club & Bowling в Красноярске
25 из 30

Художница Мария Гасанова расписывает стены в красноярском ночном клубе "Эрмитаж Hard-Gallery Club & Bowling".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на II этапе Кубка России - Ростелеком по фигурному катанию в Москве
26 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Парусник "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.

Экспедиция учебного парусного судна Седов по маршруту Северного пути
27 из 30

Парусник "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие в мечети Кул-Шариф в Казани.
Верующие в мечети Кул-Шариф в Казани
28 из 30
Верующие в мечети Кул-Шариф в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
29 из 30

Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе.
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
30 из 30
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе.
© РИА Новости / Илья Питалев
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