Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2020 года
Арина Аверина исполняет упражнение с лентой на матчевой встрече сборных России и Белоруссии по художественной гимнастике в Москве.
Арина Аверина исполняет упражнение с лентой на матчевой встрече сборных России и Белоруссии по художественной гимнастике в Москве.
Проверка соблюдения масочного режима в новосибирском метро.
Демонстрационный полет истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.
Демонстрационный полет истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.
Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42 Московского международного кинофестиваля.
Актриса Оксана Акиньшина на красной дорожке перед церемонией открытия 42 Московского международного кинофестиваля.
Девушка кормит голубей в Казани.
Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа.
Последствия обстрела азербайджанского города Гянджа.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" во время запуска с космодрома Байконур.
Владимир Москвичев и Сергей Паршивлюк в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между столичным "Динамо" и "Сочи".
Владимир Москвичев и Сергей Паршивлюк в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между столичным "Динамо" и "Сочи".
Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.
Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.
Беспорядки в Афинах.
Автомобиль пилота команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова во время тестовых заездов на полигоне.
Автомобиль пилота команды "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова во время тестовых заездов на полигоне.
Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.
Советский ракетный экраноплан "Лунь", лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента.
Отара овец на пастбище в окрестностях Бишкека.
Участники акции протеста в Бишкеке.
Уборка урожая белокочанной капусты в Новосибирской области.
Уборка урожая белокочанной капусты в Новосибирской области.
Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia в лофте "Надежда".
Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia в лофте "Надежда".
Учительница проводит онлайн-урок в одной из московских школ.
Жительница Гянджи на месте разрушенного обстрелом дома.
Жительница Гянджи на месте разрушенного обстрелом дома.
Манекен на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь-2020" в "Экспоцентре" на Красной Пресне.
Манекен на Международной выставке погребальных принадлежностей, похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь-2020" в "Экспоцентре" на Красной Пресне.
Пассажиры рассматривают схему московского метро на станции МЦД "Долгопрудная".
Пассажиры рассматривают схему московского метро на станции МЦД "Долгопрудная".
Медработник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.
Медработник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 в Москве.
Художница Мария Гасанова расписывает стены в красноярском ночном клубе "Эрмитаж Hard-Gallery Club & Bowling".
Художница Мария Гасанова расписывает стены в красноярском ночном клубе "Эрмитаж Hard-Gallery Club & Bowling".
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на льду на этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве.
Парусник "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.
Парусник "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.
Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Сотрудники МЧС дезинфицируют платформу Киевского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.