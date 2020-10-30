Лучшие фото недели: непобежденный боец, картина на траве и макияж зомби
Гости на красной дорожке Каннского фестиваля, впервые проводимого осенью в мини-формате.
Гости на красной дорожке Каннского фестиваля, впервые проводимого осенью в мини-формате.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце.
Судья присуждает победу Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Теперь на счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.
Судья присуждает победу Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Теперь на счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.
За кулисами Недели моды в Пекине.
Отец с сыном кормят чаек на берегу реки Ямуна в Индии.
Сотрудник израильской пограничной полиции пинает горящую покрышку во время акции протеста в Хевроне.
Сотрудник израильской пограничной полиции пинает горящую покрышку во время акции протеста в Хевроне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Королевскую больницу Беркшира в Рединге.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Королевскую больницу Беркшира в Рединге.
Украинские военные ведут огонь из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области.
Украинские военные ведут огонь из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области.
Лошади пасутся в поле возле села Зеленогорское Белогорского района Крыма.
Лошади пасутся в поле возле села Зеленогорское Белогорского района Крыма.
Сторонники правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" катаются на деревянных лодках по реке во время предвыборного митинга в Янгоне.
Сторонники правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" катаются на деревянных лодках по реке во время предвыборного митинга в Янгоне.
Участницы акции против гендерного насилия в Риме.
Протест пенсионеров "Марш мудрости" в Минске.
Протест пенсионеров "Марш мудрости" в Минске.
Жительница Бангкока наносит грим зомби.
Дорога в провинции Пампанга на Филиппинах, затопленная после тайфуна "Молаве".
Дорога в провинции Пампанга на Филиппинах, затопленная после тайфуна "Молаве".
Испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Аризоне.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Аризоне.
Палестинская художница Хулуд аль-Десуки и ее работы, созданные во время изоляции.
Палестинская художница Хулуд аль-Десуки и ее работы, созданные во время изоляции.
Последствия обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе.
Последствия обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе.
Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго, Чили.
Арт-объект франко-швейцарского художника Гийома Легро, известного под псевдонимом Saype, в Стамбуле.
Арт-объект франко-швейцарского художника Гийома Легро, известного под псевдонимом Saype, в Стамбуле.
Последствия тайфуна "Молаве" во Вьетнаме.
Манекены в витрине магазина в Мельбурне.
Тушение пожаров в Калифорнии.
Тушение пожаров в Калифорнии.
Родственники пациентов госпиталя в Рио-де-Жанейро наблюдают за тушением пожара в больнице.
Родственники пациентов госпиталя в Рио-де-Жанейро наблюдают за тушением пожара в больнице.
Работа итальянского уличного художника TvBoy в Милане, вдохновленная "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи.
Работа итальянского уличного художника TvBoy в Милане, вдохновленная "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи.
Детей опрыскивают антисептиком перед занятием в бассейне в иракском городе Кербела.
Детей опрыскивают антисептиком перед занятием в бассейне в иракском городе Кербела.
Индуисты около глиняного идола богини Дурги в завершающий день фестиваля Дурга-пуджа.
Индуисты около глиняного идола богини Дурги в завершающий день фестиваля Дурга-пуджа.
Человек в защитной маске катается на аттракционе в парке развлечений "Зачарованное королевство" на Филиппинах.
Человек в защитной маске катается на аттракционе в парке развлечений "Зачарованное королевство" на Филиппинах.
Вооруженные люди в карабахском селе Чанахчи.
Индийская актриса Урваши Рутела во время фотосессии в Мумбае.