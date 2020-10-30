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Лучшие фото недели: непобежденный боец, картина на траве и макияж зомби
Лучшие фото недели: непобежденный боец, картина на траве и макияж зомби
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 30.10.2020
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коронавирус covid-19
сектор газа
хеврон (провинция)
борис джонсон
дональд трамп
нагорный карабах
рединг
каннский кинофестиваль
киевская область
янгон (город)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, сектор газа, хеврон (провинция), борис джонсон, дональд трамп, нагорный карабах, рединг, каннский кинофестиваль, киевская область, янгон (город), нью-дели, ницца, пекин, калифорния, рио-де-жанейро (город), рим, бангкок, аризона, вьетнам, минск, республика крым, кербела (город), стамбул, мельбурн, индия, казахстан, израиль, филиппины, мумбаи, тайфун, мода, фото, фото

Лучшие фото недели: непобежденный боец, картина на траве и макияж зомби

12:48 30.10.2020 (обновлено: 13:47 30.10.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Valery Hache

Гости на красной дорожке Каннского фестиваля, впервые проводимого осенью в мини-формате.

Гости на Каннском фестивале
1 из 30

Гости на красной дорожке Каннского фестиваля, впервые проводимого осенью в мини-формате.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 30

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Getty Images/UFC / Перейти в фотобанк

Судья присуждает победу Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Теперь на счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе
3 из 30

Судья присуждает победу Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Теперь на счету российского спортсмена 29 побед в 29 поединках, из них 13 в UFC.

© РИА Новости / Getty Images/UFC
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© REUTERS / Tingshu Wang

За кулисами Недели моды в Пекине.

Модели за кулисами во время Недели моды в Пекине
4 из 30

За кулисами Недели моды в Пекине.

© REUTERS / Tingshu Wang
© AFP 2020 / Jewel Samad

Отец с сыном кормят чаек на берегу реки Ямуна в Индии.

Мужчина с ребенком на берегу реки Ямуна в Нью-Дели
5 из 30

Отец с сыном кормят чаек на берегу реки Ямуна в Индии.

© AFP 2020 / Jewel Samad
© REUTERS / Mussa Qawasma

Сотрудник израильской пограничной полиции пинает горящую покрышку во время акции протеста в Хевроне.

Сотрудник израильской пограничной полиции пинает горящую покрышку во время антиизраильской акции протеста в Хевроне
6 из 30

Сотрудник израильской пограничной полиции пинает горящую покрышку во время акции протеста в Хевроне.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© REUTERS / Jeremy Selwyn/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Королевскую больницу Беркшира в Рединге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Королевской больницы Беркшира в Рединге, Великобритания
7 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещает Королевскую больницу Беркшира в Рединге.

© REUTERS / Jeremy Selwyn/Pool
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинские военные ведут огонь из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области.

Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области
8 из 30

Украинские военные ведут огонь из 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Лошади пасутся в поле возле села Зеленогорское Белогорского района Крыма.

Лошади в поле возле села Зеленогорское Белогорского района
9 из 30

Лошади пасутся в поле возле села Зеленогорское Белогорского района Крыма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2020 / Ye Aung Thu

Сторонники правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" катаются на деревянных лодках по реке во время предвыборного митинга в Янгоне.

Сторонники партии Национальная лига за демократию (НЛД) катаются на деревянных лодках по реке Янгон во время предвыборного митинга на окраине Янгона
10 из 30

Сторонники правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" катаются на деревянных лодках по реке во время предвыборного митинга в Янгоне.

© AFP 2020 / Ye Aung Thu
© REUTERS / Remo Casilli

Участницы акции против гендерного насилия в Риме.

Участницы акции для привлечения внимания к проблеме насилия в Риме
11 из 30

Участницы акции против гендерного насилия в Риме.

© REUTERS / Remo Casilli
© Sputnik / Виктор Толочко

Протест пенсионеров "Марш мудрости" в Минске.

Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
12 из 30

Протест пенсионеров "Марш мудрости" в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Jiraporn Kuhakan

Жительница Бангкока наносит грим зомби.

Девушка наносит грим зомби в Бангкоке, Таиланд
13 из 30

Жительница Бангкока наносит грим зомби.

© REUTERS / Jiraporn Kuhakan
© AP Photo / Aaron Favila

Дорога в провинции Пампанга на Филиппинах, затопленная после тайфуна "Молаве".

Затопленная дорога после тайфуна Молаве в провинции Пампанга, Филиппины
14 из 30

Дорога в провинции Пампанга на Филиппинах, затопленная после тайфуна "Молаве".

© AP Photo / Aaron Favila
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
15 из 30

Испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

© Фото : Министерство обороны РФ
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© AFP 2020 / Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Аризоне.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного ралли в Буллхед Сити, Аризона
16 из 30

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Аризоне.

© AFP 2020 / Brendan Smialowski
© AFP 2020 / Mohammed Abed

Палестинская художница Хулуд аль-Десуки и ее работы, созданные во время изоляции.

Палестинская художница Хулуд аль-Десуки со своими работами во время изоляции в Секторе Газа
17 из 30

Палестинская художница Хулуд аль-Десуки и ее работы, созданные во время изоляции.

© AFP 2020 / Mohammed Abed
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе.

Здание, пострадавшее в результате обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе
18 из 30

Последствия обстрелов города Мартуни в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Javier Torres

Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго, Чили.

Столкновения протестующих с полицией во время антиправительственных акций в Сантьяго., Чили
19 из 30

Столкновения протестующих с полицией в Сантьяго, Чили.

© AFP 2020 / Javier Torres
© REUTERS / Murad Sezer

Арт-объект франко-швейцарского художника Гийома Легро, известного под псевдонимом Saype, в Стамбуле.

Новый арт-объект французско-швейцарского художника Гийом Легро (Saype) в Стамбуле
20 из 30

Арт-объект франко-швейцарского художника Гийома Легро, известного под псевдонимом Saype, в Стамбуле.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Manan Vatsyayana

Последствия тайфуна "Молаве" во Вьетнаме.

Последствия тайфуна Молаве во Вьетнаме
21 из 30

Последствия тайфуна "Молаве" во Вьетнаме.

© AFP 2020 / Manan Vatsyayana
© AFP 2020 / William West

Манекены в витрине магазина в Мельбурне.

Женщина проходит мимо витрины с манекенами в Мельбурне, Австралия
22 из 30

Манекены в витрине магазина в Мельбурне.

© AFP 2020 / William West
© AP Photo / Noah Berger

Тушение пожаров в Калифорнии.

Тушение пожаров в Калифорнии
23 из 30

Тушение пожаров в Калифорнии.

© AP Photo / Noah Berger
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Родственники пациентов госпиталя в Рио-де-Жанейро наблюдают за тушением пожара в больнице.

Родственники госпитализированных пациентов наблюдают за тушением пожара в госпитале Bonsucesso в Рио-де-Жанейро
24 из 30

Родственники пациентов госпиталя в Рио-де-Жанейро наблюдают за тушением пожара в больнице.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2020 / Miguel Medina

Работа итальянского уличного художника TvBoy в Милане, вдохновленная "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи.

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити итальянского художника TvBoy в Милане
25 из 30

Работа итальянского уличного художника TvBoy в Милане, вдохновленная "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи.

© AFP 2020 / Miguel Medina
© REUTERS / Alaa Al-Marjani

Детей опрыскивают антисептиком перед занятием в бассейне в иракском городе Кербела.

Мужчина проводит дезинфекцию детей перед занятием в бассейне в городе Кербела, Ирак
26 из 30

Детей опрыскивают антисептиком перед занятием в бассейне в иракском городе Кербела.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
© AFP 2020 / Munir Uz zaman

Индуисты около глиняного идола богини Дурги в завершающий день фестиваля Дурга-пуджа.

Индуисты около глиняного идола богини Дурга в завершающий день фестиваля Дурга-пуджа
27 из 30

Индуисты около глиняного идола богини Дурги в завершающий день фестиваля Дурга-пуджа.

© AFP 2020 / Munir Uz zaman
© REUTERS / Eloisa Lopez

Человек в защитной маске катается на аттракционе в парке развлечений "Зачарованное королевство" на Филиппинах.

Мужчина в защитной маске катается на аттракционе в парке развлечений в городе Санта-Роса, Филиппины
28 из 30

Человек в защитной маске катается на аттракционе в парке развлечений "Зачарованное королевство" на Филиппинах.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вооруженные люди в карабахском селе Чанахчи.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
29 из 30

Вооруженные люди в карабахском селе Чанахчи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Sujit Jaiswal

Индийская актриса Урваши Рутела во время фотосессии в Мумбае.

Индийская актриса Урваши Рутела во время фотосессии в Мумбаи
30 из 30

Индийская актриса Урваши Рутела во время фотосессии в Мумбае.

© AFP 2020 / Sujit Jaiswal
 
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