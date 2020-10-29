В Баку сообщили, что передали Еревану тела погибших армянских военных
13:05 29.10.2020 (обновлено: 13:15 29.10.2020)
ТЕРТЕР (Азербайджан), 29 окт - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в четверг, что Баку передал Еревану порядка 30 тел погибших офицеров и солдат армянских вооруженных сил, а также двух пожилых граждан Армении.
"Порядка 30 оставшихся на поле боя тел военных и офицеров армянских ВС должны были быть отданы армянской стороне, а также двое пожилых граждан Армении", - заявил Гаджиев на брифинге в Тертере.
"Этот процесс передачи сегодня состоялся в районе Газах-Товуз", - уточнил помощник президента.
По его словам, армянская сторона изначально не выражала желания принять тела погибших и двоих граждан. "Мы высоко ценим усилия Минобороны России и лично министра Сергея Шойгу. Армянская сторона согласилась принять тела погибших, поддержав инициативу РФ по открытию гуманитарного коридора", - заявил Гаджиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.