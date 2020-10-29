https://ria.ru/20201029/keshbek-1582071532.html

В Ростуризме рассказали о первых итогах программы кешбэка

В Ростуризме рассказали о первых итогах программы кешбэка

За первую неделю, когда до окончания продаж про программе кешбэка еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров на 870 миллионов рублей, средний чек поездки... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:52

2020-10-29T13:52

2020-10-29T13:52

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зарина догузова

туризм

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За первую неделю, когда до окончания продаж про программе кешбэка еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров на 870 миллионов рублей, средний чек поездки по стране составил 38 тыс рублей, сообщает пресс-служба Ростуризма."Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Ключевое – это повышение доступности путешествий по стране для наших граждан, — сказала руководитель ведомства Зарина Догузова. — Сегодня все желающие могут принять участие в акции и выбрать сотни доступных направлений и видов отдыха, впервые получив за это возврат денежных средств напрямую от государства". По ее словам, для бизнеса участие в программе – это возможность повысить загрузку в межсезонье. Кроме того, для туристов открываются новые направления.Большинство опрошенных Ростуризмом участников программы фиксируют рост бронирований и продаж по отношению к периоду до старта второго этапа программы. По результатам анализа забронированных туров у крупных агрегаторов, участвующих в программе, наибольшей популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Московской области. Туристы также активно бронируют такие нетрадиционные для осени направления, как Карелия, Алтай и Ленинградская область. Среди городов наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург, занимающий четвертое место по количеству бронирований в общем рейтинге направлений для путешествий с кешбэком по итогам первой недели продаж. Сама длинная бронь по итогам первых семи дней акции составила 39 ночей в отель в Сочи, самая дешевая — 810 рублей на две ночи в отеле в Краснодаре, а самая дорогая – 457,8 тыс. рублей на шесть ночей в загородной отель в Ленинградской области. Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, куда впервые за много лет запускаются чартеры, а также на Русский Север — с погружением в этнику Заполярья. Повышенным спросом пользуются путевки в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Помимо выгодных условий программы и широко выбора туров, спрос поддерживает теплая погода на Юге России, где загрузка на всю осень 2020 года прогнозируется на уровне не менее 70 процентов, что в среднем в 1,5-2 раза больше, чем в предыдущие годы. Серьезным сдерживающим фактором является неопределенность на фоне распространения коронавируса. Тем не менее, успешно проведенный курортный сезон, в течении которого не было зафиксировано роста заболеваемости, положительно влияет на рост популярности загородных направлений и в целом – отдыха на природе. Большинство туров приобретено на ближайшие недели. Туристы принимают решение о поездке в среднем за 12 дней до старта путешествия. По прогнозу участников рынка, в первой половине ноября россияне начнут активнее бронировать зимние направления для путешествий, включая горнолыжные курорты, а также отдых на новогодние праздники.

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https://ria.ru/20201019/sevastopol-1579374666.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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