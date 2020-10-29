https://ria.ru/20201029/karabakh-1582128425.html

Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе

Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе

Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:36

2020-10-29T16:36

2020-10-29T17:16

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459912_0:224:3072:1952_1400x0_80_0_0_5fecb2790232d68029ac464233177606.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.По его словам, "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов". "На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией", - отметил он.Так он ответил на вопрос о том, готова ли Армения рассмотреть вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе и на каких условиях.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна >>

https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна, зограб мнацаканян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире