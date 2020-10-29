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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201029/karabakh-1582128425.html
Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе
Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе
Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:36
2020-10-29T17:16
интервью главы мид армении зограба мнацаканяна
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.По его словам, "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов". "На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией", - отметил он.Так он ответил на вопрос о том, готова ли Армения рассмотреть вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе и на каких условиях.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Читайте полный текст интервью главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна &gt;&gt;
https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html
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интервью главы мид армении зограба мнацаканяна, зограб мнацаканян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе

16:36 29.10.2020 (обновлено: 17:16 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Что можно подчеркнуть с самого начала: любой миротворческий механизм не может включать тех, кто на словах и деле действует не нейтрально, а как сторона в конфликте", - сказал Мнацаканян.
По его словам, "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов". "На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией", - отметил он.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Армения рассмотреть вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе и на каких условиях.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью главы МИД Армении Зограба МнацаканянаЗограб МнацаканянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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