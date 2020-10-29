Глава МИД Армении оценил идею о миротворцах в Карабахе
16:36 29.10.2020 (обновлено: 17:16 29.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Возможный миротворческий механизм в Нагорном Карабахе может включать только тех, кто занимает нейтральную позицию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Что можно подчеркнуть с самого начала: любой миротворческий механизм не может включать тех, кто на словах и деле действует не нейтрально, а как сторона в конфликте", - сказал Мнацаканян.
По его словам, "операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов". "На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией", - отметил он.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Армения рассмотреть вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе и на каких условиях.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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