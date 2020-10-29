https://ria.ru/20201029/mnatsakanyan-1582113314.html

Зограб Мнацаканян: Азербайджан не интересует перемирие в Карабахе

Зограб Мнацаканян: Азербайджан не интересует перемирие в Карабахе

Корреспонденты РИА Новости взяли параллельные письменные интервью у глав МИД Армении и Азербайджана, им были заданы схожие вопросы. Министр иностранных дел... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T17:00

2020-10-29T17:00

2020-10-29T23:45

интервью главы мид армении зограба мнацаканяна

зограб мнацаканян

нагорный карабах

армения

интервью

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Корреспонденты РИА Новости взяли параллельные письменные интервью у глав МИД Армении и Азербайджана, им были заданы схожие вопросы. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян рассказал, что, по мнению Еревана, мешает устойчивому перемирию в Нагорном Карабахе, сообщил, согласна ли армянская сторона на размещение в регионе российских военных наблюдателей, и оценил роль Турции в нынешнем конфликте.— В ходе вашего недавнего визита в Москву вы упомянули о "довольно содержательных" консультациях между Арменией и Азербайджаном по созданию механизмов верификации режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. На какой стадии сейчас эти переговоры? Когда эти механизмы могут быть созданы? С какими препятствиями стороны сталкиваются? Рассматривает ли Армения возможность проведения встречи с азербайджанской стороной по механизмам верификации в Москве в ближайшем будущем? Когда? — Десятого октября министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана приняли в Москве совместное заявление, пункты которого представляют собой дорожную карту. Первые три, которые касаются прекращения огня, необходимости согласовать его конкретные параметры, обменяться телами погибших и военнопленными, должны быть выполнены немедленно и без предварительных условий. Главным препятствием на переговорах была неготовность Азербайджана принять на себя обязательство по устойчивому и проверяемому перемирию. Азербайджан отказывается от создания механизмов верификации, его давняя позиция заключается в том, чтобы избегать устойчивого режима прекращения огня и оставлять пространство для взаимных обвинений. Сейчас по верификационным механизмам идут консультации между министерствами обороны России, Армении и Азербайджана. Пока Азербайджан отказывается конструктивно участвовать в выработке параметров режима прекращения огня и продолжает масштабные военные действия. — Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе для контроля за соблюдением перемирия следовало бы разместить российских военных наблюдателей, но последнее слово остается за Ереваном и Баку. На ваш взгляд, могло бы это стать эффективной мерой?— Армения всегда поддерживала идею постоянного мониторинга режима прекращения огня, которая была предложена сопредседателями Минской группы ОБСЕ после эскалации в апреле 2016 года. Армения и Азербайджан согласились на расширение мониторинговой группы спецпредставителя председательствующей в ОБСЕ страны и создание механизма по расследованию случаев нарушения перемирия. Однако затем Азербайджан отказался выполнять эти договоренности. Это еще раз показывает, что ни вчера, ни сегодня Азербайджан не заинтересован в устойчивом и проверяемом перемирии. А наша точка зрения не изменилась, и мы поддерживаем размещение наблюдателей. — Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что заявление, сделанное сторонами по завершении переговоров в Москве, подразумевает вывод армянских сил из Нагорного Карабаха. Он добавил, что Баку ожидает, что будет представлен график вывода армянских военнослужащих. Как вы оцениваете такое заявление? Готов ли Ереван обсудить с Баку график вывода армянских войск из Нагорно-Карабахского региона?— В эти дни президент Алиев сделал много вводящих в заблуждение и противоречивых заявлений, которые не заслуживают комментариев. Есть трехстороннее совместное заявление от 10 октября, оно было подтверждено 10 и 25 октября. Ни о чем, чего нет в этом тексте, стороны не договаривались.— Четырнадцатого октября Минздрав Армении сообщил, что 14-летний мальчик был ранен на территории Армении в результате атаки азербайджанского беспилотника. Однако Минобороны Азербайджана это обвинение отвергло. Будет ли Армения обращаться в ОДКБ по поводу этого инцидента или в случае повторения нападения Азербайджана на территорию Армении? Считаете ли вы необходимым участие ОДКБ в нагорнокарабахском урегулировании на данном этапе?— Армения продолжает тесные консультации как с ОДКБ, так и отдельно со странами — членами ОДКБ, и информирует своих союзников о ситуации "на земле".— По некоторым данным, новая группа сирийских боевиков готовится к переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему опровергает подобного рода утверждения. Есть ли у вас информация или свидетельства о планируемой отправке новых боевиков из Сирии в Нагорный Карабах?— Есть неопровержимые фактические доказательства присутствия и продолжающейся отправки Турцией иностранных боевиков-террористов из Сирии и Ливии. Это подтверждается разведывательными данными стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и репортажами из самой зоны конфликта.— Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил готовность Тегерана выступить посредником в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Считаете ли вы, что Иран может быть полезен в качестве посредника? Ведутся ли уже переговоры по этому вопросу между Арменией и Ираном?— Иран — очень важная страна в нашем регионе, и, в отличие от Турции, она занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то же время сопредседатели Минской группы — единственный согласованный на международном уровне формат посредничества и переговоров, роль которых была подтверждена в Совместном заявлении от 10 октября и последующих заявлениях от 17 и 25 октября.— Президент Азербайджана настаивает, чтобы Турция, давний союзник Баку, была вовлечена в переговоры по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе де-юре или де-факто. Что вы думаете о включении Турции в переговорный процесс? Будет ли это полезным? Согласится ли Армения на участие Турции в переговорах, если Анкара сделает официальное предложение?— Никто, включая саму Турцию, не может сказать, что она действовала как беспристрастный или нейтральный игрок в контексте нагорнокарабахского конфликта. Именно Турция еще до того, как Азербайджан высказал свое мнение по этому поводу, отвергла призыв к немедленному прекращению боевых действий, выдвинутый 1 октября президентами США, России и Франции. Турция рассматривает этот конфликт как возможность проецировать свое влияние на еще один соседний регион — Южный Кавказ. Такой политике использования конфликта и причинения огромных человеческих страданий народам региона ради проецирования своей власти следует противостоять, а не поощрять.— Первый этап мирного урегулирования конфликта, предложенный сопредседателями Минской группы ОБСЕ, потенциально может включать размещение миротворцев в Нагорном Карабахе для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Готова ли Армения рассмотреть вопрос об их размещении? Если да, то на каких условиях? Есть ли принципиальная позиция, из каких стран они могут быть?— Операция по поддержанию мира всегда была частью основных принципов и, следовательно, важным компонентом урегулирования конфликтов. На данном этапе сложно предложить исчерпывающий перечень требований, связанных с миротворческой операцией. Но что можно подчеркнуть с самого начала: любой миротворческий механизм не может включать тех, кто на словах и деле действует не нейтрально, а как сторона в конфликте.

https://ria.ru/20201029/karabakh-1582012074.html

https://ria.ru/20201026/karabakh-1581518058.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/karabakh-1581514387.html

https://ria.ru/20201028/krasnaya-1581949733.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581906510.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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