https://ria.ru/20201029/bobulinski-1582080711.html

Бобулински заявил, что Байден обсуждал с ним китайский бизнес сына

Бобулински заявил, что Байден обсуждал с ним китайский бизнес сына

Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил, что Хантер проводил миллионные сделки, используя... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:52

2020-10-29T16:52

2020-10-29T19:02

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил, что Хантер проводил миллионные сделки, используя имя своего отца. Интервью с экс-бизнес-партнером опубликовал телеканал Fox News.По словам Бобулински, он высказывал семье Байденов свои опасения по поводу того, что предполагаемые связи Джо Байдена с коммерческими сделками его сына могут оказать негативное влияние на будущую президентскую кампанию, однако Байдены отмахнулись от его предостережений.Свои опасения Бобулински также озвучил брату Джо Байдена — Джиму, — их разговор состоялся в отеле "Пенинсула" в мае 2017 года.Бывший партер по бизнесу Хантера Байдена возглавлял холдинг SinoHawk (SinoHawk Holdings), являвшийся партнерством между председателем фирмы CEFC Е Цзяньмином (Ye Jianming) и двумя членами семейства Байденов.Бобулински вспомнил в прямом эфире, как встречался 2 мая 2017 года с Джо Байденом, причем на этой встрече настаивал не он, а сами Байдены."Я не просил о встрече с Джо. Это они попросили о встрече с Джо (Байденом). Они поставили на карту все семейное влияние. Они точно знали, что делают. Они угощали и поили меня, таким образом демонстрируя силу семьи Байденов, чтобы заинтересовать меня и убедить взять на себя функции генерального директора по развитию SinoHawk в США и во всем мире в партнерстве с CEFC", — рассказал он.Бобулински вспомнил в подробностях, как Джим и Хантер Байдены представили его бывшему вице-президенту Джо Байдену, прибывшему на Милкенскую конференцию в отель "Беверли Хилтон"."Зачем Джо Байдену надо было выделять время из своего графика в 10:38 вечера 2 мая, чтобы встретиться со мной за колонной, где люди не могли нас видеть; зачем вести переговоры с его и с моей семьей на очень высоком уровне?" — задал риторический вопрос Бобулински в интервью.Встреча эта должна была состояться за 11 дней до 13 мая 2017 года, когда "Фокс Ньюс" получила электронное письмо с сообщением о вознаграждении для шести человек в рамках сделки с китайской энергетической компанией. В электронном письме Хантер Байден был назван "председателем / заместителем председателя в зависимости от соглашения с CEFC". Это очевидная ссылка на ставшую банкротом фирму CEFC China Energy.В письме есть упоминание о том, что у Хантера Байдена есть "определенные карьерные ожидания, которые он изложит". В предложении по долям есть запись: "Двадцать для Х., а десятью Х. владеет в интересах большого парня". Больше никаких подробностей нет. Бобулински неоднократно говорил, что "большой парень" — это Джо Байден. А за Х. стоит имя Хантера Байдена.По словам Бобулински, CEFC рассказала ему, что это сделка на десять миллионов долларов, в рамках которой семье Байдена будет предоставлен кредит в пять миллионов долларов, а пять миллионов долларов станут их вкладом в общий капитал SinoHawk Holdings.Ранее Тони Бобулински пообещал, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие обвинения против Джо Байдена в его лоббистских усилиях по отношению к бизнесу сына. Он также заявил, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.При этом штаб кандидата в президенты в лице представителя Эндрю Бейтса и лично кандидат в президенты Джо Байден категорически отрицают все возможные обвинения. Полную версию материала читайте на Inosmi >>

https://ria.ru/20201023/shtab-1581115789.html

https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, cefc china energy, джо байден, китай, вашингтон (город), сша