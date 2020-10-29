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https://ria.ru/20201029/bobulinski-1582080711.html
Бобулински заявил, что Байден обсуждал с ним китайский бизнес сына
Бобулински заявил, что Байден обсуждал с ним китайский бизнес сына
Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил, что Хантер проводил миллионные сделки, используя... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:52
2020-10-29T19:02
хантер байден
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил, что Хантер проводил миллионные сделки, используя имя своего отца. Интервью с экс-бизнес-партнером опубликовал телеканал Fox News.По словам Бобулински, он высказывал семье Байденов свои опасения по поводу того, что предполагаемые связи Джо Байдена с коммерческими сделками его сына могут оказать негативное влияние на будущую президентскую кампанию, однако Байдены отмахнулись от его предостережений.Свои опасения Бобулински также озвучил брату Джо Байдена — Джиму, — их разговор состоялся в отеле "Пенинсула" в мае 2017 года.Бывший партер по бизнесу Хантера Байдена возглавлял холдинг SinoHawk (SinoHawk Holdings), являвшийся партнерством между председателем фирмы CEFC Е Цзяньмином (Ye Jianming) и двумя членами семейства Байденов.Бобулински вспомнил в прямом эфире, как встречался 2 мая 2017 года с Джо Байденом, причем на этой встрече настаивал не он, а сами Байдены."Я не просил о встрече с Джо. Это они попросили о встрече с Джо (Байденом). Они поставили на карту все семейное влияние. Они точно знали, что делают. Они угощали и поили меня, таким образом демонстрируя силу семьи Байденов, чтобы заинтересовать меня и убедить взять на себя функции генерального директора по развитию SinoHawk в США и во всем мире в партнерстве с CEFC", — рассказал он.Бобулински вспомнил в подробностях, как Джим и Хантер Байдены представили его бывшему вице-президенту Джо Байдену, прибывшему на Милкенскую конференцию в отель "Беверли Хилтон"."Зачем Джо Байдену надо было выделять время из своего графика в 10:38 вечера 2 мая, чтобы встретиться со мной за колонной, где люди не могли нас видеть; зачем вести переговоры с его и с моей семьей на очень высоком уровне?" — задал риторический вопрос Бобулински в интервью.Встреча эта должна была состояться за 11 дней до 13 мая 2017 года, когда "Фокс Ньюс" получила электронное письмо с сообщением о вознаграждении для шести человек в рамках сделки с китайской энергетической компанией. В электронном письме Хантер Байден был назван "председателем / заместителем председателя в зависимости от соглашения с CEFC". Это очевидная ссылка на ставшую банкротом фирму CEFC China Energy.В письме есть упоминание о том, что у Хантера Байдена есть "определенные карьерные ожидания, которые он изложит". В предложении по долям есть запись: "Двадцать для Х., а десятью Х. владеет в интересах большого парня". Больше никаких подробностей нет. Бобулински неоднократно говорил, что "большой парень" — это Джо Байден. А за Х. стоит имя Хантера Байдена.По словам Бобулински, CEFC рассказала ему, что это сделка на десять миллионов долларов, в рамках которой семье Байдена будет предоставлен кредит в пять миллионов долларов, а пять миллионов долларов станут их вкладом в общий капитал SinoHawk Holdings.Ранее Тони Бобулински пообещал, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие обвинения против Джо Байдена в его лоббистских усилиях по отношению к бизнесу сына. Он также заявил, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.При этом штаб кандидата в президенты в лице представителя Эндрю Бейтса и лично кандидат в президенты Джо Байден категорически отрицают все возможные обвинения. Полную версию материала читайте на Inosmi &gt;&gt;
https://ria.ru/20201023/shtab-1581115789.html
https://ria.ru/20201029/propaganda-1582092795.html
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хантер байден, фбр, cefc china energy, джо байден, китай, вашингтон (город), сша

Бобулински заявил, что Байден обсуждал с ним китайский бизнес сына

16:52 29.10.2020 (обновлено: 19:02 29.10.2020)
 
© REUTERS / Tom BrennerТони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, во время встречи с журналистами перед дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом
Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, во время встречи с журналистами перед дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, заявил, что Хантер проводил миллионные сделки, используя имя своего отца.
Интервью с экс-бизнес-партнером опубликовал телеканал Fox News.
По словам Бобулински, он высказывал семье Байденов свои опасения по поводу того, что предполагаемые связи Джо Байдена с коммерческими сделками его сына могут оказать негативное влияние на будущую президентскую кампанию, однако Байдены отмахнулись от его предостережений.
Свои опасения Бобулински также озвучил брату Джо Байдена — Джиму, — их разговор состоялся в отеле "Пенинсула" в мае 2017 года.
"Помню, я сказал: "Парни, разве это сойдет вам с рук? Разве это вас не тревожит?" — сообщил Бобулински в интервью. На что Джим Байден с усмешкой ответил: "Правдоподобное отрицание".
Бывший партер по бизнесу Хантера Байдена возглавлял холдинг SinoHawk (SinoHawk Holdings), являвшийся партнерством между председателем фирмы CEFC Е Цзяньмином (Ye Jianming) и двумя членами семейства Байденов.
Бобулински вспомнил в прямом эфире, как встречался 2 мая 2017 года с Джо Байденом, причем на этой встрече настаивал не он, а сами Байдены.
"Я не просил о встрече с Джо. Это они попросили о встрече с Джо (Байденом). Они поставили на карту все семейное влияние. Они точно знали, что делают. Они угощали и поили меня, таким образом демонстрируя силу семьи Байденов, чтобы заинтересовать меня и убедить взять на себя функции генерального директора по развитию SinoHawk в США и во всем мире в партнерстве с CEFC", — рассказал он.
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Бобулински вспомнил в подробностях, как Джим и Хантер Байдены представили его бывшему вице-президенту Джо Байдену, прибывшему на Милкенскую конференцию в отель "Беверли Хилтон".
"Зачем Джо Байдену надо было выделять время из своего графика в 10:38 вечера 2 мая, чтобы встретиться со мной за колонной, где люди не могли нас видеть; зачем вести переговоры с его и с моей семьей на очень высоком уровне?" — задал риторический вопрос Бобулински в интервью.
Встреча эта должна была состояться за 11 дней до 13 мая 2017 года, когда "Фокс Ньюс" получила электронное письмо с сообщением о вознаграждении для шести человек в рамках сделки с китайской энергетической компанией. В электронном письме Хантер Байден был назван "председателем / заместителем председателя в зависимости от соглашения с CEFC". Это очевидная ссылка на ставшую банкротом фирму CEFC China Energy.
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В письме есть упоминание о том, что у Хантера Байдена есть "определенные карьерные ожидания, которые он изложит". В предложении по долям есть запись: "Двадцать для Х., а десятью Х. владеет в интересах большого парня". Больше никаких подробностей нет. Бобулински неоднократно говорил, что "большой парень" — это Джо Байден. А за Х. стоит имя Хантера Байдена.
По словам Бобулински, CEFC рассказала ему, что это сделка на десять миллионов долларов, в рамках которой семье Байдена будет предоставлен кредит в пять миллионов долларов, а пять миллионов долларов станут их вкладом в общий капитал SinoHawk Holdings.
Ранее Тони Бобулински пообещал, что предоставит сенатскому комитету и ФБР три телефона, подтверждающие обвинения против Джо Байдена в его лоббистских усилиях по отношению к бизнесу сына. Он также заявил, что считает подлинными электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.
При этом штаб кандидата в президенты в лице представителя Эндрю Бейтса и лично кандидат в президенты Джо Байден категорически отрицают все возможные обвинения.
Полную версию материала читайте на Inosmi >>
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