https://ria.ru/20201023/biden-1581117407.html

Байден отверг обвинения в коррупции

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден отрицает обвинения в коррупции и заявляет, что действовал "безупречно" на посту вице-президента. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T05:01

2020-10-23T05:01

2020-10-23T05:29

президентские выборы в сша — 2020

хантер байден

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> отрицает обвинения в коррупции и заявляет, что действовал "безупречно" на посту вице-президента.Он заявил также, что не было ничего "неэтичного" в его поведении в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трамп</a> обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> строилась на "продаже" доступа к его отцу. За эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.Новые обвинения против Байдена-старшего в исполнении бывшего делового партнера Хантера Байдена появились незадолго до дебатов Трампа и Байдена.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

вашингтон (город)

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире