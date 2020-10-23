https://ria.ru/20201023/shtab-1581115789.html

В штабе Байдена заявили, что он не участвовал в лоббизме своего сына

Штаб кандидата в президенты от демократов Джо Байдена отверг обвинения в том, что их кандидат обсуждал со своим сыном Хантером лоббистскую работу последнего. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T03:51

2020-10-23T03:51

2020-10-23T03:51

хантер байден

фбр

дональд трамп

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Штаб кандидата в президенты от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> отверг обвинения в том, что их кандидат обсуждал со своим сыном Хантером лоббистскую работу последнего.Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу Тони Бобулински ранее подтвердил обвинения против него в привлечении Джо Байдена в его официальном качестве к своим лоббистским усилиям.Бобулински сказал, что Байден-старший обсуждал с сыном бизнес, в том числе с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>. Он заявил, что предоставит сенатскому комитету и <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> три телефона, подтверждающие его обвинения. Он также сказал, что считает подлинными электронные письма в адрес <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинял Джо Байдена в коррупции — по его утверждению, лоббистская работа Хантера Байдена строилась на "продаже" доступа к его отцу. За эту работу Байден-младший получил миллионы долларов.Новые обвинения против Байдена-старшего появились незадолго до дебатов Трампа и Байдена, которые начнутся в 4 утра пятницы по московскому времени.

https://ria.ru/20201022/noutbuk-1580927585.html

китай

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, фбр, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, в мире