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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/sryv-1581839002.html
Трамп прокомментировал срыв перемирия в Карабахе
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:09
2020-10-27T21:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
майк помпео
дональд трамп
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что разочарован срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=ru" target="_blank">Рейтер</a>.Ранее во вторник госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> созванивался с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призывал их соблюдать перемирие.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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майк помпео, дональд трамп, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Трамп прокомментировал срыв перемирия в Карабахе

21:09 27.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом перемирия между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер.

"Разочаровывает, когда видишь это. Вот что происходит, когда страны давно уже давно этим занимаются", - сказал Трамп.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео созванивался с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и призывал их соблюдать перемирие.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Воздушная тревога. Карабах после объявления перемирия
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

Разрушенный обстрелом кинотеатр в городе Шуши в Карабахе
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

Местные жители готовят еду в подвале одного из домов города Шуши
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

Местные жители приготовили кровати для ночевки в подвале одного из домов города Шуши
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

Местный житель в разрушенной обстрелом церкви в городе Шуши. Город Шуши в Карабахе подвергся обстрелу
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

Последствия обстрелов на улице в городе Шуши
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

Местный житель в разрушенном доме в городе Шуши
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Пробоина в крыше автомобиля, появившаяся в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

Мужчина закрывает полиэтиленовой пленкой окно с выбитыми стеклами после обстрелов Степанакерта Нагорном Карабахе
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе.
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В городе вновь звучат взрывы.

Мужчина на разрушенной улице города Степанакерт, который подвергся обстрелу
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

Местные жители в подвале одного из домов города Мартуни
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Мартуни повреждены жилые дома.

Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

 Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

Жители с уцелевшим ковром вещи на развалинах своего жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

Житель в окне жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

Пострадавший в результате ракетного обстрела в больнице города Гянджа
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

Местные жители встречаются в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

Дом в Мартакерте, покинутый местными жителями из-за обстрелов города
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем в результате обстрела
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

Здание магазина в Мартакерте, разрушенное в результате обстрелов
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 21

Режим прекращения огня вступил в силу в субботу в 12:00 по местному времени.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 21

Между тем обстановка по всей линии соприкосновения остается напряженной.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 21

Под обстрел после попал город Шуши, находящийся в 12 километрах от столицы Карабаха.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 21

Вслед за сильным взрывом раздалась серия из примерно двух десятков менее громких.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 21

Последствия обстрелов на улице в Шуши.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 21

Шуши располагается на возвышенности — вспышки были видны из Степанакерта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 21

Артобстрелам подвергалась и столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 21

Жителей столицы призвали укрыться в убежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
9 из 21

В понедельник в Степанакерте несколько раз включали сирену воздушной тревоги.

© РИА Новости
10 из 21

В городе вновь звучат взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 21

После объявления о прекращении огня карабахский город Мартуни обстреляли ракетами. Жителям пришлось укрыться в подвалах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 21

В Мартуни повреждены жилые дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 21

Атакам подвергались и азербайджанские города, в частности Гянджа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Бомбежка застала горожан врасплох: Гянджа находится далеко от Карабаха, обстрелы здесь были редкостью.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 21

Искорежены крыши домов, накренились стены, выбиты стекла.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 21

В примыкающем к домам парке повалены и сожжены деревья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 21

Пострадавший в результате ракетного обстрела в Гяндже.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 21

В карабахском городе Мартакерте, где не стихает канонада, остались только мужчины.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
19 из 21

В домах непривычно пусто: женщин и детей отправили туда, где безопасно.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
20 из 21

Животные на улице в Мартакерте, пострадавшем от обстрела.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
21 из 21

Одна из ракет, которыми обстреливали Мартакерт, попала в здание магазина.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМайк ПомпеоДональд ТрампНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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