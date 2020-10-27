https://ria.ru/20201027/preparaty-1581772298.html

Мясников оценил список "неэффективных лекарств" от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в объективности заявлений ВОЗ, согласно которым эффективность при COVID-19 в тяжелой форме показывает только... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:29

2020-10-27T15:29

2020-10-27T19:11

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1400x0_80_0_0_1e351d00dd0fe09138a312ca5266e8ec.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> усомнился в объективности заявлений <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, согласно которым эффективность при COVID-19 в тяжелой форме показывает только дексаметазон. Об этом медик написал в <a href="https://www.instagram.com/drmyasnikov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус <a href="https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html" target="_blank">заявил</a>, что препараты ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных коронавирусной инфекцией."В нашей больнице мы проводили клинические испытания интерферона-гамма у здоровых добровольцев с целью определить, препятствует препарат заражению коронавирусом или нет. Наши результаты показывают, что да — препятствует", — заявил Мясников.Он также обратил внимание на то, что выводы организации сделаны исключительно на основе опыта лечения реанимационных больных."Слова "слабый эффект" в сообщении ВОЗ подразумевают, что кому-то все-таки помогло, чью-то жизнь спасли", — подчеркнул он.Мясников также отметил, что то или иное лекарство, способное принести пользу, может быть рекомендовано при условии отсутствия побочных эффектов.Накануне Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые <a href="https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html" target="_blank">включил</a> ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.Для профилактики заболевания среди здоровых людей и пациентов из групп риска ведомство посоветовало использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир. В случае единичного контакта с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендовал применять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон-альфа вместе с умифеновиром.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/sposob-1581697885.html

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581759851.html

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество