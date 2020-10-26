https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
Минздрав вновь опубликовал рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств, следует из... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:38
2020-10-26T21:38
2020-10-27T00:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_0:311:3072:2039_1400x0_80_0_0_1e351d00dd0fe09138a312ca5266e8ec.jpg
<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств, следует из рекомендаций министерства."В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа", - говорится в документе.В нем также отмечается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/gintsburg-1580934862.html
https://ria.ru/20201015/lekarstvo-1580040031.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577333822_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_fcab91f1924c417186e06a7f9b3c5099.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество