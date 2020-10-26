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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/lechenie-1581669336.html
Минздрав вновь опубликовал рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств, следует из... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T21:38
2020-10-27T00:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав</a> оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств, следует из рекомендаций министерства."В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа", - говорится в документе.В нем также отмечается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав вновь опубликовал рекомендации по лечению COVID-19

21:38 26.10.2020 (обновлено: 00:39 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минздрав оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19, помимо него для лечения могут использоваться еще пять лекарств, следует из рекомендаций министерства.
"В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа", - говорится в документе.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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В нем также отмечается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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