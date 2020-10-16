https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html

ВОЗ назвала эффективное средство от COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:30

2020-10-16T20:30

2020-10-16T21:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822792_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_64177356af3bd6808c170e17e50f16ce.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус <a href="https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-october-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a>, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.Он напомнил, что в результате масштабного исследования лекарств ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина, а после сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир. При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты применялись только для лечения пациентов в стационарах. Как заявляли врачи, лекарство необходимо пациентам со средней тяжестью болезни. Как сообщили в ФАС, упаковка препарата будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано почти 38,8 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

Влад Антилибер Если это всё подтвердится, а не является фейком, то наши разрекламированные чудо-препараты по 12,5 тыс.руб будут фактически никому не нужны. Получится, что это была афера века с нашими чудо препаратами. Ждём объяснений нашего Минздрава. 41

remal spb Мне вот непонятно было почему у нас рекомендовали нестероидные средства, раз штука серьезная нормальные лекарства нужны. Раз 5 наверное минздрав переписал полнустью список припаратов, и при этом утверждали, что знают чем лечить. 17

11

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире