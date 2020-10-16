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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/dexamethasone-1580202261.html
ВОЗ назвала эффективное средство от COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:30
2020-10-16T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус <a href="https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-october-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a>, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.Он напомнил, что в результате масштабного исследования лекарств ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина, а после сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир. При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты применялись только для лечения пациентов в стационарах. Как заявляли врачи, лекарство необходимо пациентам со средней тяжестью болезни. Как сообщили в ФАС, упаковка препарата будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано почти 38,8 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия остается на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
Если это всё подтвердится, а не является фейком, то наши разрекламированные чудо-препараты по 12,5 тыс.руб будут фактически никому не нужны. Получится, что это была афера века с нашими чудо препаратами. Ждём объяснений нашего Минздрава.
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Мне вот непонятно было почему у нас рекомендовали нестероидные средства, раз штука серьезная нормальные лекарства нужны. Раз 5 наверное минздрав переписал полнустью список припаратов, и при этом утверждали, что знают чем лечить.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ назвала эффективное средство от COVID-19

20:30 16.10.2020 (обновлено: 21:24 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.
Он напомнил, что в результате масштабного исследования лекарств ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина, а после сообщила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.

"Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства — ремдесивир и интерферон — слабо влияют на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице", — заявил гендиректор ВОЗ .

При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". Ранее препараты применялись только для лечения пациентов в стационарах. Как заявляли врачи, лекарство необходимо пациентам со средней тяжестью болезни. Как сообщили в ФАС, упаковка препарата будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано почти 38,8 миллиона случаев заражения, почти 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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