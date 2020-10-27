https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581772474.html

Суд оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:29

2020-10-27T15:29

2020-10-27T15:29

любовь соболь

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a>.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу ответчиков. "Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.Суд обязал Навального, <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае подтвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>, Навальный во исполнение решения суда должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. В настоящее время приставами <a href="https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html" target="_blank">наложен арест на его квартиру</a>.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> <a href="https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html" target="_blank">выкупает долг</a> Навального, Соболь и ФБК перед комбинатом питания "Московский школьник" в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен сам взыскать деньги с должников.

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

https://ria.ru/20200610/1572757007.html

Станислав Таболкин Все правильно , навалный должен ответить за свои деяния. 90

Нефертити Васильевна Фишман И это правильно, сначала взыскание 88 миллионов, а затем, их всех повесить!!! 78

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия