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https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581772474.html
Суд оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:29
2020-10-27T15:29
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a>.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу ответчиков. "Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.Суд обязал Навального, <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае подтвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>, Навальный во исполнение решения суда должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. В настоящее время приставами <a href="https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html" target="_blank">наложен арест на его квартиру</a>.Ранее сообщалось, что директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/" target="_blank" data-auto="true">Конкорд менеджмент и консалтинг</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> <a href="https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328487.html" target="_blank">выкупает долг</a> Навального, Соболь и ФБК перед комбинатом питания "Московский школьник" в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен сам взыскать деньги с должников.
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html
https://ria.ru/20200610/1572757007.html
Все правильно , навалный должен ответить за свои деяния.
90
И это правильно, сначала взыскание 88 миллионов, а затем, их всех повесить!!!
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любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

Суд оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей с Навального и ФБК

15:29 27.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с оппозиционера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу ответчиков. "Оставить решение… суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 09:39
Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.
Суд обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, суд взыскал с четвертого соответчика, бывшей сотрудницы "Московского школьника" Натальи Шиловой, 1 рубль.
Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов, а также взыскать с ответчиков более 1,4 миллиарда рублей компенсации вреда деловой репутации и 88 миллионов рублей убытков в форме упущенной выгоды. Девятый арбитражный апелляционный суд в мае подтвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 16:04
В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный во исполнение решения суда должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора. В настоящее время приставами наложен арест на его квартиру.
Ранее сообщалось, что директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин выкупает долг Навального, Соболь и ФБК перед комбинатом питания "Московский школьник" в 88 миллионов рублей, погасит его, после чего намерен сам взыскать деньги с должников.
 
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Любовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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