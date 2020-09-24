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https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577719129.html
Квартиру Навального арестовали приставы
Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:50
2020-09-24T19:16
любовь соболь
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
москва
общество
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в <a href="https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1309108064411357188" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По ее словам, это связано с иском компании "Московский школьник", которая в 2019 году обратилась в суд из-за роликов <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>."Двадцать седьмого августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", — сказала Ярмыш.Данные из выписки Единого государственного реестра недвижимости, которая имеется в распоряжении РИА Новости, подтверждают, что приставы наложили обременения на квартиру Навального, в которой ему принадлежит одна треть жилплощади.Кроме того, как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный должен заплатить почти 29 миллионов рублей по исполнительному листу об "иных взысканиях имущественного характера" в пользу физлиц и юрлиц, а также погасить исполнительский сбор в размере более двух миллионов рублей.Комментируя ситуацию с квартирой Навального, директор компании "<u><a href="http://ria.ru/organization_konkord-menedzhment-i-konsalting/">Конкорд менеджмент и консалтинг</a></u>" <u><a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/">Евгений Пригожин</a></u> заявил, что сможет приютить блогера за небольшую плату."Что касается квартиры Навального, если он не найдет, как Ленин, приюта у соратников, то я ему незадорого в сенях постелю", — цитирует его пресс-служба "Конкорда".В 2019 году суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах, и постановил взыскать с ФБК, а также Навального и <a href="http://ria.ru/person_lyubov-sobol/" target="_blank" data-auto="true">Любови Соболь</a> в общей сложности 88 миллионов рублей. Их также обязали удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.В июле этого года Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. В августе Пригожин выкупил долг Навального, Любови Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник". После этого право требования перешло к бизнесмену.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577314041.html
https://ria.ru/20200831/sobol-1576542789.html
И куда он теперь приедет из сытой Германии? На зиму бомжевать? А не для того ли его и спровадили за границу, чтобы он тут больше не появлялся?
263
приставы наваляли в квартире навального
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Новости
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любовь соболь, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, москва, общество, алексей навальный, происшествия

Квартиру Навального арестовали приставы

16:50 24.09.2020 (обновлено: 19:16 24.09.2020)
129341
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Судебные приставы наложили арест на московскую квартиру Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
По ее словам, это связано с иском компании "Московский школьник", которая в 2019 году обратилась в суд из-за роликов ФБК.
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"Двадцать седьмого августа, то есть через неделю после отравления Навального, приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея", — сказала Ярмыш.
Данные из выписки Единого государственного реестра недвижимости, которая имеется в распоряжении РИА Новости, подтверждают, что приставы наложили обременения на квартиру Навального, в которой ему принадлежит одна треть жилплощади.
Кроме того, как следует из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП, Навальный должен заплатить почти 29 миллионов рублей по исполнительному листу об "иных взысканиях имущественного характера" в пользу физлиц и юрлиц, а также погасить исполнительский сбор в размере более двух миллионов рублей.
Комментируя ситуацию с квартирой Навального, директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин заявил, что сможет приютить блогера за небольшую плату.
"Что касается квартиры Навального, если он не найдет, как Ленин, приюта у соратников, то я ему незадорого в сенях постелю", — цитирует его пресс-служба "Конкорда".
В 2019 году суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании "Московский школьник" 17 утверждений в видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах, и постановил взыскать с ФБК, а также Навального и Любови Соболь в общей сложности 88 миллионов рублей. Их также обязали удалить сюжет и статью, содержащие недостоверные сведения, со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.
В июле этого года Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. В августе Пригожин выкупил долг Навального, Любови Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник". После этого право требования перешло к бизнесмену.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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644402250247
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Любовь СобольКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейМоскваОбществоАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
И куда он теперь приедет из сытой Германии? На зиму бомжевать? А не для того ли его и спровадили за границу, чтобы он тут больше не появлялся?
24 сентября, 17:13
Недиман НепетровичНедиман Непетрович
11836311293
приставы наваляли в квартире навального
24 сентября, 17:16
Василий Иванович ЧапаевВасилий Иванович Чапаев
2682528454
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