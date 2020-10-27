https://ria.ru/20201027/karabakh-1581815706.html

Лавров и Чавушоглу призвали не допустить появления боевиков в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T18:35

2020-10-27T18:35

2020-10-27T18:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и министр иностранных дел Турции Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув безальтернативность мирного решения проблемы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мевлют чавушоглу, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире