https://ria.ru/20201027/karabakh-1581749570.html

Ереван заявил о 39 погибших мирных жителях в Карабахе с начала эскалации

Начальник криминалистического управления Следственного комитета Армении Рафаел Варданян заявил во вторник о 39 погибших мирных жителях в непризнанной... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:44

2020-10-27T13:44

2020-10-27T13:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Начальник криминалистического управления Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Рафаел Варданян заявил во вторник о 39 погибших мирных жителях в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> с начала эскалации армяно-азербайджанского конфликта."С начала боевых действий свыше 120 населенных пунктов Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) подверглись обстрелам из минометов, ракетно-артиллерийских средств, с применением авиации и беспилотников. В результате обстрелов погибли 39 человек, в том числе малолетняя девочка", - сказал Варданян на пресс-конференции.По его словам, при ударах по населенным пунктам Карабаха <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> использовал запрещенное оружие, в том числе кассетные боеприпасы. Он сообщил, что в результате обстрелов территории Армении были убиты восемь человек, "находящихся под защитой международного права", 11 получили ранения.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире