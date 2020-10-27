https://ria.ru/20201027/karabakh-1581694219.html

Глава Карабаха сменил министра обороны из-за ранения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что сменил министра обороны Карабаха, получившего рану в бою. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:41

2020-10-27T08:41

2020-10-27T08:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> сообщил, что сменил министра обороны Карабаха, получившего рану в бою."Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант", - написал он в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/posts/635712767126100" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Решение обусловлено ранением, полученным Арутюняном на одном из боевых постов, и "не должно давать повода для кривотолков", подчеркнул лидер НКР."Желаю Джалалу Арутюняну выздоровления, уверен, что он очень скоро вернется в строй, чтобы продолжать служить родине", - отметил президент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.

https://ria.ru/20201025/karabakh-1581486370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире