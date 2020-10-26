В Карабахе заявили о гибели мирного жителя при обстреле села Аветараноц
15:03 26.10.2020 (обновлено: 15:11 26.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы, попавшей под артиллерийский обстрел, в Мартакерте
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле села Аветараноц азербайджанскими вооруженными силами после объявления перемирия.
"В офис защитника прав человека Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) поступила информация о том, что азербайджанская сторона, нарушая подписанное 25 октября соглашение о прекращении огня, продолжала обстреливать населенные пункты. В течение дня был обстрелян ряд населенных пунктов, в том числе село Аветараноц в Аскеранском районе, где час назад в результате залпового огня из РЗСО "Смерч" был убит один мирный житель, Геворк Амбарцумян, еще двое мирных жителей, Генрих Адамян и Андрей Амбарцумян, ранены", - говорится на странице омбудсмена в Facebook.
Госдепартамент распространил 25 октября совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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