https://ria.ru/20201026/karabakh-1581588346.html

В Карабахе заявили о гибели мирного жителя при обстреле села Аветараноц

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле села... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:03

2020-10-26T15:03

2020-10-26T15:11

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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт – РИА Новости.</strong> Защитник прав человека непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Артак Бегларян сообщил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле села Аветараноц азербайджанскими вооруженными силами после объявления перемирия."В офис защитника прав человека Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) поступила информация о том, что азербайджанская сторона, нарушая подписанное 25 октября соглашение о прекращении огня, продолжала обстреливать населенные пункты. В течение дня был обстрелян ряд населенных пунктов, в том числе село Аветараноц в Аскеранском районе, где час назад в результате залпового огня из РЗСО "Смерч" был убит один мирный житель, Геворк Амбарцумян, еще двое мирных жителей, Генрих Адамян и Андрей Амбарцумян, ранены", - говорится на странице омбудсмена в Facebook.Госдепартамент распространил 25 октября совместное заявление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201025/karabakh-1581486370.html

https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581495454.html

Фиг Вам врут как сивые мерины, от ковида скончался, в крайнем случаи сами убили 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, нагорный карабах, азербайджан, в мире