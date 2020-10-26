https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Ереван обвинил Баку в несоблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T08:18

2020-10-26T08:18

2020-10-26T12:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581325930_0:211:2876:1830_1400x0_80_0_0_6dd34cd1502e1cb2484052ece223f239.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в несоблюдении перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Грубо нарушив достигнутую в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны. — Прим. ред.) Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) на северо-восточном направлении линии соприкосновения", — написала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">фейсбуке</a> пресс-секретарь Министерства обороны <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> Шушан Степанян.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинил Армению в нарушении новых договоренностей с первых минут после их вступления в силу. В Минобороны республики уточнили, что армяне атакуют в Лачинском районе. В Ереване же заявили об агрессии со стороны азербайджанцев на юго-востоке Карабаха.Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает <u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a></u> (член <u><a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a></u>). В свою очередь, Армения входит в <u><a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a></u>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a></u>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.

Он снова Он «Перемирия заключают для того, чтобы их нарушать» - старинная турецкая пословица. 31

Confident Doubt опять??? Блин, ну я надеялся, в этот раз будет перемирие... 21

22

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-26T08:18 true PT4M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире