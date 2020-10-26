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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201026/karabakh-1581512946.html
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия
Ереван обвинил Баку в несоблюдении перемирия в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:18
2020-10-26T12:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинил <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в несоблюдении перемирия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Грубо нарушив достигнутую в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны. — Прим. ред.) Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) на северо-восточном направлении линии соприкосновения", — написала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">фейсбуке</a> пресс-секретарь Министерства обороны <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> Шушан Степанян.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинил Армению в нарушении новых договоренностей с первых минут после их вступления в силу. В Минобороны республики уточнили, что армяне атакуют в Лачинском районе. В Ереване же заявили об агрессии со стороны азербайджанцев на юго-востоке Карабаха.Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает <u><a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a></u> (член <u><a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a></u>). В свою очередь, Армения входит в <u><a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a></u>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a></u>. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.
«Перемирия заключают для того, чтобы их нарушать» - старинная турецкая пословица.
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опять??? Блин, ну я надеялся, в этот раз будет перемирие...
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

08:18 26.10.2020 (обновлено: 12:48 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 26 окт — РИА Новости. Ереван обвинил Баку в несоблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.
"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны. — Прим. ред.) Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) на северо-восточном направлении линии соприкосновения", — написала в фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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Опубликовано Shushan Stepanyan Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении новых договоренностей с первых минут после их вступления в силу. В Минобороны республики уточнили, что армяне атакуют в Лачинском районе. В Ереване же заявили об агрессии со стороны азербайджанцев на юго-востоке Карабаха.
Накануне Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии с 07:00 мск.
Обстановка в регионе накалилась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Нынешнему перемирию предшествовали две попытки добиться прекращения огня. Первую предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
В ночь на 18 октября участники конфликта вновь попытались организовать гуманитарное перемирие, однако вторая попытка также сорвалась.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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